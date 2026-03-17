Lebaran 2026, Saksikan Pelangi di Mars Tayang di Bioskop Indonesia

Poster Pelangi di Mars yang bakal tayang di bioskop Indonesia.(MI/Supardji Rasban)

MENYAMBUT Lebaran 2026, masyarakat pecinta film Indonesia, bisa menyaksikan film terbaru dari Mahakarya Pictures dan sutradara Upie Guava berjudul Pelangi di Mars yang bakal segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Rabu (18/3).

Setelah perjalanan lebih dari lima tahun yang dimulai dari sebuah visi untuk membangkitkan visi anak-anak Indonesia pada 2020, film sci-fi anak-anak yang tak hanya membawa cerita yang spektakuler dan menggunakan teknologi XR dalam pembuatannya ini, akhirnya akan dapat dinikmati seluruh keluarga Indonesia sesaat lagi.

Melibatkan ratusan orang dari seluruh Indonesia dalam pembuatannya, Pelangi di Mars merupakan film Indonesia pertama yang berhasil membawakan efek visual kelas dunia. Produser Dendi Reynando, mengenang sebuah momen mengharukan saat acara JAFF Market, ketika ia bertemu dengan salah satu 3D animator dari vendor yang terlibat dalam proyek ini.

"Dia datang jauh-jauh hanya untuk berterima kasih karena desainnya bisa menjadi bagian dari film ini. Dari situ saya menyadari bahwa Pelangi di Mars jauh lebih besar dari sekadar saya dan Upie (Sutradara Upie Guava). Film ini adalah milik kita semua, milik ratusan orang yang telah menaruh hatinya di sini," ujar Dendi, melalui keterangan resmi, Selasa (17/3).

MIMPI ANAK INDONESIA

Sutradara Upie Guava, agaknya tidak main-main dalam merajut visi film ini. Tumbuh besar dengan asupan film-film sci-fi ikonik Hollywood seperti Jurassic Park dan Star Wars, Upie memiliki kerinduan mendalam agar anak-anak Indonesia memiliki pahlawan dan mimpi serupa dari negeri sendiri.

"Saya ingin dari menonton Pelangi di Mars, anak-anak Indonesia bisa berpikir kalau mereka boleh bermimpi setinggi langit, dan mereka mampu menggapainya," ucap Dendi.

Menurut Dendi, visi besar inilah yang melahirkan karakter Pelangi, sosok anak pertama yang lahir di Planet Mars. "Lewat Pelangi, Upie ingin menceritakan kegigihan anak Indonesia dalam upaya menyelamatkan dunia, sebuah pesan moral yang kuat dibalut dengan kemasan teknologi mutakhir," jelas Dendi Reynaldo.

Perjalanan lebih dari lima tahun akhirnya sampai di tujuan! Bersiaplah mengikuti petualangan Pelangi di Mars di seluruh bioskop Indonesia mulai Lebaran, 18 Maret 2026. (E-2)