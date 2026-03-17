Kemenpar Pantau Kesiapan Destinasi Labuan Bajo, Siap Jadi Pilihan Liburan Lebaran 2026

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) tinjau destinasi wisata di Labuan Bajo.(MI/Marianus Marselus)

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) RI melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memastikan seluruh destinasi wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya siap menerima kunjungan wisatawan sekaligus layak menjadi pilihan utama untuk aktivasi liburan Idulfitri 2026. Kepastian ini diperoleh melalui kegiatan monitoring yang berlangsung pada 15–16 Maret 2026 di sejumlah destinasi unggulan Kabupaten Manggarai Barat.

BPOLBF meninjau destinasi daratan seperti Gua Batu Cermin dan Gua Rangko. Hasil peninjauan menunjukkan fasilitas wisata, aksesibilitas, kebersihan kawasan, serta kesiapan pengelola berada dalam kondisi optimal untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran.

Monitoring juga dilanjutkan di kawasan Taman Nasional Komodo dengan mengunjungi Pulau Padar, Pink Beach, serta Loh Liang. Destinasi-destinasi tersebut dinilai telah memenuhi standar kesiapan dari sisi pengelolaan, fasilitas pengunjung, hingga sistem pelayanan wisata.

Selain destinasi, BPOLBF juga meninjau Posko Lebaran di kawasan Marina Labuan Bajo yang diaktivasi oleh Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo serta posko di bandara oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo. Keberadaan posko ini dinilai krusial dalam memastikan kelancaran mobilitas wisatawan dan masyarakat selama periode libur Idulfitri.

Peninjauan turut mencakup kawasan kuliner Kampung Ujung yang semakin tertata sebagai pusat aktivitas wisata malam dan pendukung pengalaman wisata yang lebih lengkap.

Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy Marpaung, menegaskan bahwa seluruh destinasi yang dikunjungi berada dalam kondisi siap dan layak menjadi pilihan wisata selama libur Lebaran.

“Secara umum, seluruh destinasi wisata di Labuan Bajo dan Manggarai Barat siap menerima wisatawan. Tidak hanya siap, tetapi juga layak menjadi destinasi pilihan untuk aktivasi liburan Idulfitri 2026, dengan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, monitoring juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan pelaku pariwisata guna menyerap masukan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci. Dari hasil diskusi, terlihat optimisme pelaku wisata cukup tinggi, dengan komitmen bersama untuk menjaga kualitas layanan selama periode libur Lebaran,” tambahnya.

KESIAPAN SEMAKIN MATANG

Hasil monitoring BPOLBF memperlihatkan kesiapan Labuan Bajo yang semakin matang sebagai destinasi super prioritas. Seluruh destinasi yang ditinjau tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam tata kelola dan kualitas layanan.

Kawasan Taman Nasional Komodo tetap menjadi magnet utama dengan pengelolaan berbasis konservasi yang semakin terjaga. Sementara itu, destinasi daratan dan kawasan penunjang seperti Kampung Ujung memberikan alternatif aktivitas wisata yang lebih beragam bagi wisatawan.

Dengan kesiapan yang merata di berbagai titik, Labuan Bajo memiliki daya saing kuat sebagai destinasi liburan Idulfitri. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi pelayanan saat puncak kunjungan, terutama dalam pengelolaan kapasitas wisatawan dan kebersihan kawasan.

Namun secara keseluruhan, Labuan Bajo dinilai tidak hanya siap menerima lonjakan wisatawan, tetapi juga layak dipilih sebagai destinasi utama untuk menghabiskan libur Lebaran 2026 dengan pengalaman wisata yang berkualitas. (E-2).