THR 7.351 ASN Taput Akhirnya Cair, Total Rp30,47 Miliar

Kantor BKAD Pemkab Tapanuli Utara(MI/Januari Hutabarat)

SETELAH sempat dinanti dan memicu kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, akhirnya merealisasikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Selasa (17/3).

Total 7.351 ASN di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara tercatat sebagai penerima THR tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp30.472.275.098.

Pencairan THR di daerah ini sempat menjadi sorotan karena dinilai lebih lambat dibandingkan sejumlah kabupaten tetangga. Kondisi tersebut membuat sebagian ASN khawatir hak mereka tidak segera direalisasikan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Seorang ASN yang bertugas di salah satu SMP di Kabupaten Tapanuli Utara mengaku hingga Selasa pagi pukul 08.58 WIB belum menerima THR tersebut. Ia berharap pencairan segera dilakukan agar dapat membantu kebutuhan keluarga menjelang Lebaran.

Harapan serupa disampaikan seorang tenaga kesehatan di RSU Tarutung. Ia mengaku THR sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan keluarga selama masa libur panjang Idulfitri.

“SK bahkan sudah digadaikan untuk biaya sekolah anak. THR ini yang kami harapkan untuk menutup kebutuhan selama libur dan setelah Lebaran,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapanuli Utara, Josua Hutabarat, memastikan pembayaran THR dilakukan pada hari yang sama.

“THR ASN akan direalisasikan hari ini, Selasa 17 Maret 2026, kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Jumlah pegawai penerima 7.351 orang dengan total anggaran Rp30.472.275.098,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/3) pukul 09.18 WIB. (E-2)