Kejati Kaltim Geledah Kantor ESDM, Bidik Dugaan Korupsi Tambang

Yovanda Izabella
17/3/2026 15:22
Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur.(MI/Yovanda Izabella)

KEJAKSAAN Tinggi Kalimantan Timur menggeledah Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Senin (16/3), dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus untuk mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap perkara tersebut.

“Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, di Samarinda, Senin malam.

Ia menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam penyidikan ini, kejaksaan mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang diduga melibatkan CV AJI.

Penggeledahan berlangsung sekitar empat jam, dimulai pukul 14.00 WITA. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan untuk mencari dokumen dan barang bukti yang relevan.

Hasilnya, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan dari kantor tersebut. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. “Seluruh barang bukti yang ditemukan akan disita secara resmi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar Toni. (E-2)



Editor : Heryadi
