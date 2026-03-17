Kapolda Jatim Tinjau Langsung TKP Ledakan di Masjid Jember

Lokasi masjid di Jember yang mengalami ledakan.(Antara)

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Nanang Avianto meninjau langsung lokasi ledakan di sebuah masjid kawasan Perumahan Pesona Raya Regency, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember, Selasa (17/3) dini hari. Nanang tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB dan didampingi Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Condroputra untuk memantau proses olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan tim penjinak bom (Jibom) Gegana Polda Jawa Timur.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kapolda terkait penyebab ledakan di masjid tersebut.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riatma mengatakan polisi telah melakukan sterilisasi lokasi dengan memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan.

“Kami belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan dan tim Jibom Polda Jatim masih melakukan olah TKP,” ujarnya.

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, satu orang jamaah dilaporkan mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan dan telah dibawa ke UGD RSD dr Soebandi Jember.

Berdasarkan informasi sementara, ledakan masjid di Jember diduga berasal dari sebuah lemari tidak terpakai di sekitar area tempat wudhu laki-laki. Saksi juga menyebut terdapat papan besi di sekitar titik ledakan.

Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah memasang garis polisi di sekeliling masjid dan mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi.

Selain itu, aktivitas di masjid dihentikan sementara guna mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan susulan. Tim Jibom saat ini masih melakukan penyisiran di seluruh area masjid untuk memastikan kondisi aman. (Ant/E-3)