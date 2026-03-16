Silaturahmi Lebih Berkah dengan Promo Halal Bihalal Hotel GranDhika Pemuda Semarang

TIDAK terasa sudah sampai di penghujung bulan Ramadan, saatnya menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita dan saling memaafkan. Silaturahmi menjadi ajang yang tidak boleh terlewatkan memanfaatkan momen berkumpul dengan sanak saudara selama 1 tahun sekali.

Hotel GranDhika Pemuda Semarang dalam rangka lebaran mengadakan promo menarik Halal Bihalal. Promo dengan harga terjangkau ini berada di harga Rp150.000 per pax dengan minimum 25 pax bisa diperoleh sampai dengan 24 April 2026.

Melalui promo ini, Anda bisa menikmati hidangan khas saat lebaran seperti sambal goreng hati/krecek, lontong opor, aneka masakan ikan, bakmi, dan hidangan Nusantara lain yang menggugah selera. Selain menu makanan yang bisa dipilih, Anda juga bisa memesan untuk venue, tersedia di ruang meeting dengan konsep lebih private atau restoran dengan fasilitas ruangan ber-AC.

Halal bihalal menjadi momen yang penuh makna yang sayang Anda lewatkan dengan mempersiapkan hidangan dan tempat yang berkualitas. Dilayani dengan tenaga yang profesional tentu menjadikan momen Halal bihalal lebih bermakna dan memudahkan Anda.

Selain menyediakan tempat halal bihalal, Anda juga bisa memesan paket hantaran antara lain kue kering, ayam panggang, dan ayam taliwang. Hidangan khas Nusantara dimasak dengan resep ala chef hotel berbintang.

Jadi silaturahmi dapat dan bingkisan untuk orang terkasih pun tidak dilupakan. Tidak lupa mengabadikan momen berfoto ria dengan spot terbaik hotel juga bisa Anda dapatkan selama kegiatan halal bihalal di Hotel GranDhika Pemuda Semarang, seperti spot lobby, 82 Lounge, bahkan spot outdoor swimming pool dengan latar kota dan pegunungan cantik di lantai 5.

Tunggu apalagi mari ciptakan momen kebersamaan dengan halal bihalal. Reconnect, Forgive and Celebrate Together hanya di Hotel GranDhika Pemuda Semarang.

Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi nomor reservasi WhatsApp official di 62 811-2850-1712 atau telepon (024) 2920-7788. Jangan lupa follow Instagram @grandhikapemudasemarang untuk mengetahui update promo lain. (RO/I-2)