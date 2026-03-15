Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Pemerintah Daerah se-Kawasan Danau Toba Berkomitmen Majukan Pariwisata

Apul Iskandar Sianturi
15/3/2026 22:40
Bupati Samosir Vandiko Gultom(MI/Apul Iskandar)

BUPATI Samosir Vandiko Gultom mengajak seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Toba untuk memperkuat kebersamaan dalam mengembangkan sektor pariwisata, sekaligus menjaga dan merawat kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan.

“Mari saling bahu-membahu dan kompak untuk kemajuan pariwisata Danau Toba yang semakin mendunia,” kata Vandiko dalam keterangannya, Minggu (15/3). 

Ia menyebut hubungan antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir memiliki ikatan emosional yang kuat, baik dari sisi budaya, adat, bahasa, hingga kehidupan sosial masyarakat. 

Menurutnya, sebagai daerah yang melahirkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba memiliki sejarah yang tidak terpisahkan dengan perkembangan wilayah Samosir.

“Hubungan ini harus terus kita jaga. Kabupaten Toba dan Samosir harus bangkit bersama dan bergandengan tangan untuk kemajuan daerah,” ujarnya. 

Dia berharap daerah yang menjadi kabupaten induk bagi terbentuknya Samosir tersebut semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (E-2) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved