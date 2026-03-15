Pemerintah Daerah se-Kawasan Danau Toba Berkomitmen Majukan Pariwisata

BUPATI Samosir Vandiko Gultom mengajak seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Toba untuk memperkuat kebersamaan dalam mengembangkan sektor pariwisata, sekaligus menjaga dan merawat kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan.
“Mari saling bahu-membahu dan kompak untuk kemajuan pariwisata Danau Toba yang semakin mendunia,” kata Vandiko dalam keterangannya, Minggu (15/3).
Ia menyebut hubungan antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir memiliki ikatan emosional yang kuat, baik dari sisi budaya, adat, bahasa, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, sebagai daerah yang melahirkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba memiliki sejarah yang tidak terpisahkan dengan perkembangan wilayah Samosir.
“Hubungan ini harus terus kita jaga. Kabupaten Toba dan Samosir harus bangkit bersama dan bergandengan tangan untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Dia berharap daerah yang menjadi kabupaten induk bagi terbentuknya Samosir tersebut semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (E-2)
