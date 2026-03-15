SEBANYAK 60 unit kendaraan roda tiga didistribusikan untuk 30 desa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Lamongan.

Pendistribusian kelengkapan KDKMP ini dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dari Makodim 0812 Lamongan, pada Jumat (13/3).

Dikatakannya, kelengkapan berupa kendaraan roda tiga ini merupakan langkah lanjutan dari pembangunan KDKMP. Dan pada tahap pertama ini di Lamongan 60 unit kendaraan telah siap untuk didistribusikan.

"Pesan kami kendaraan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbangun maupun yang melakukan persiapan. Selanjutnya tolong kendaraan ini agar dirawat dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan operasional koperasi," kata Pak Yes.

Kasdim 0812 Lamongan Mayor Cpm Marsidianto pada kesempatan itu, mengajak kepala desa dan ketua KDKMP yang hadir untuk terus membangun semangat kebersamaan. Dengan memupuk sikap gotong-royong membangun koperasi sebagai wadah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.

"Semangat kebersamaan, gotong-royong mari kita teruskan. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian hingga ke pelosok desa. Semoga adanya kegiatan inj memberi manfaat nyata bagi setiap anggota dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa," pungkasnya.(H-2)