Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
SEBANYAK 60 unit kendaraan roda tiga didistribusikan untuk 30 desa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Lamongan.
Pendistribusian kelengkapan KDKMP ini dilaksanakan secara simbolis oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dari Makodim 0812 Lamongan, pada Jumat (13/3).
Dikatakannya, kelengkapan berupa kendaraan roda tiga ini merupakan langkah lanjutan dari pembangunan KDKMP. Dan pada tahap pertama ini di Lamongan 60 unit kendaraan telah siap untuk didistribusikan.
"Pesan kami kendaraan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbangun maupun yang melakukan persiapan. Selanjutnya tolong kendaraan ini agar dirawat dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan operasional koperasi," kata Pak Yes.
Kasdim 0812 Lamongan Mayor Cpm Marsidianto pada kesempatan itu, mengajak kepala desa dan ketua KDKMP yang hadir untuk terus membangun semangat kebersamaan. Dengan memupuk sikap gotong-royong membangun koperasi sebagai wadah meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.
"Semangat kebersamaan, gotong-royong mari kita teruskan. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian hingga ke pelosok desa. Semoga adanya kegiatan inj memberi manfaat nyata bagi setiap anggota dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa," pungkasnya.(H-2)
Di era modern yang semakin mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan, EV menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas dan pelestarian lingkungan.
Immobilizer merupakan sistem keamanan tambahan pada anak kunci kendaraan dalam bentuk microchip.
Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna menjamin kemudahan investasi, menjamin ketersediaan energi listrik.
Selain Sego Boran, sejumlah tradisi dan budaya Lamongan juga telah ditetapkan sebagai WBTb Indonesia antara lain, seni Kentrung, Jaran Jenggo, Mendhak Sanggring, dan Perahu Ijon-Ijon.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan Jawa Timur menambah enam unit pompa air di Sluis Kuro, Kecamatan Karangbinangun, Rabu (18/2), untuk mempercepat surutnya banjir Bengawan Jero.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, kembali menyalurkan bantuan bagi korban banjir luapan Bengawan Jero di wilayah tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved