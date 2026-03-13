Rumah Subsidi di Puri Harmoni Kertamukti Terjual 1.200 Unit

KEBUTUHAN rumah subsidi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terus meningkat. Di antara wilayah tersebut, Bekasi menjadi salah satu daerah dengan permintaan hunian terjangkau paling tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di kawasan industri sekitar ibu kota.

General Manager Vista Land Group, Ardian Hendra, mengatakan tingginya kebutuhan rumah subsidi di Bekasi tidak terlepas dari perkembangan wilayah tersebut sebagai pusat industri sekaligus kawasan hunian bagi para pekerja.

Menurutnya, banyak pekerja dari sektor manufaktur, logistik, hingga jasa yang mencari rumah dengan harga terjangkau di dekat lokasi kerja mereka.

Baca juga : Rumah Subsidi Dekat Pabrik dan Stasiun, Solusi Ideal Buat Milenial

“Salah satu proyek yang berhasil kami kembangkan adalah Puri Harmoni Kertamukti di Cibitung, Bekasi. Dari total 1.344 unit yang dipasarkan mulai pada tahun 2020 di lahan seluas 14,9 hektar, saat ini tersisa kurang dari 50 unit,” ujar Ardian di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3).

Ia menambahkan, tingginya permintaan tersebut didorong oleh posisi Bekasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri terbesar di sekitar Jakarta yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut, pihaknya optimistis seluruh unit rumah subsidi di Puri Harmoni Kertamukti akan terjual habis pada awal semester II tahun ini.

UNIT TERSISA

Ardian menyebutkan, unit yang tersisa menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya keluarga muda, untuk memiliki rumah di kawasan yang sudah berkembang.

Selain tingkat hunian yang telah mencapai sekitar 90%, kawasan ini juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari lingkungan yang tidak rawan banjir, ketersediaan air bersih yang stabil, hingga akses yang dekat dengan jalan utama dan transportasi publik.

Kondisi tersebut membuat perumahan ini banyak diminati oleh pekerja dari berbagai sektor, seperti karyawan pabrik, pekerja ekspedisi, pegawai toko, restoran, hingga petugas keamanan dan minimarket di kawasan Cibitung dan Bekasi.

Sejumlah fasilitas juga telah tersedia di dalam kawasan, antara lain masjid, playground, minimarket, sekolah TK dan PAUD, bengkel motor, restoran, hingga lapangan olahraga.

Dengan fasilitas tersebut, Puri Harmoni Kertamukti menjadi salah satu pilihan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menginginkan tempat tinggal nyaman dengan akses yang mudah ke pusat aktivitas ekonomi.

MAGNET HUNIAN TERJANGKAU

Ardian menjelaskan, permintaan rumah subsidi di wilayah Bekasi, khususnya di kawasan Cibitung dan sekitarnya, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pengembang mencatat minat konsumen cukup tinggi terhadap hunian dengan harga terjangkau yang dapat dibeli melalui program subsidi pemerintah.

Salah satu produk yang dipasarkan Vista Land Group adalah rumah subsidi tipe 27/60 di kawasan Puri Harmoni Kertamukti dengan harga sekitar Rp185 juta per unit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hunian tersebut menyasar para pekerja industri yang bekerja di kawasan Jababeka, MM2100, hingga kawasan industri Cibitung. Menurut Ardian, keberhasilan penjualan proyek-proyek rumah subsidi Vista Land Group di Bekasi menunjukkan bahwa kebutuhan hunian terjangkau di kawasan tersebut masih sangat besar.

Beberapa faktor dinilai mendorong tingginya permintaan rumah subsidi di Bekasi dan wilayah Jabodetabek, antara lain pertumbuhan kawasan industri, harga rumah di Jakarta yang semakin mahal, lokasi yang strategis dengan akses transportasi yang baik, serta tingginya backlog perumahan di Indonesia. (E-2)