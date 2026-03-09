Astra Daihatsu tebar 9 paket umroh lewat program Daifit.(MI/Haryanto Mega)

ASTRA Daihatsu kembali menggelar program loyalitas pelanggan Daifit pada 2026 dengan hadiah utama sembilan paket perjalanan ibadah umroh bagi pelanggan yang beruntung.

Branch Manager Astra Daihatsu Semarang, Haryan Susanto, mengatakan program Daifit telah berjalan sejak 2023 dan tahun ini menjadi penyelenggaraan keempat.

“Program Daifit sejak 2023 ini sudah memasuki tahun keempat. Kami menyiapkan hadiah sembilan paket umroh bagi pelanggan yang beruntung,” katanya dalam Media Gathering Daifit di Sarampe Resto, Senin (9/3).

Program Daifit berlangsung mulai 1 Februari hingga 30 April 2026. Pelanggan yang melakukan transaksi maupun servis di jaringan Daihatsu berkesempatan mengikuti program tersebut.

Menurut Haryan, bagi pelanggan nonmuslim hadiah akan disetarakan dengan nilai yang sama. Selain program loyalitas pelanggan, Daihatsu juga menghadirkan promo servis melalui program Tebar Hemat Ramadhan (THR) 2026 di bengkel resmi.

Area Service Coordinator Daihatsu Jateng–Bali, Andi Widyastono, menjelaskan program tersebut berlangsung pada 1–14 Maret 2026 untuk membantu pelanggan mempersiapkan kendaraan sebelum mudik Lebaran. “Melalui program ini pelanggan bisa mendapatkan harga terbaik untuk persiapan mudik di bengkel resmi Daihatsu,” ujarnya.

Dalam promo tersebut pelanggan mendapat diskon jasa perawatan berkala sebesar 15,5%, potongan harga oli dan material 15%, serta diskon suku cadang 5%.

Selain itu tersedia Paket Sidik (Siap Mudik) seharga Rp399.000 untuk memastikan kendaraan dalam kondisi optimal sebelum perjalanan jauh. Daihatsu juga menawarkan paket harga khusus untuk penggantian shockbreaker.

Untuk mendukung kelancaran mudik, Daihatsu juga menyiapkan layanan Bengkel Daihatsu Siaga Lebaran di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada 17–24 Maret 2026.

Bengkel siaga tersebut tersebar di sejumlah kota seperti **Semarang, Tegal, Pekalongan, Kudus, Salatiga, Surakarta, Klaten, Magelang, Purwokerto, hingga Yogyakarta.

Selain layanan bengkel, Daihatsu juga menyiapkan Emergency Road Assistance melalui Astra World untuk wilayah Semarang, Solo, dan Tegal, sementara wilayah Yogyakarta dilayani melalui Garda Siaga.(E-2).