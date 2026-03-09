Masjid Salman ITB Terima Bantuan, Sustainability Recycle Air Hujan dan Air Wudhu dari Pegadaian

Masjid Salman ITB mendapatkan bantuan melalui program Sustainability Recycle Air Hujan & Air Wudhu dari Pegadaian.(Dok.Masjid Salman ITB)

MASJID Salman ITB mendapatkan bantuan melalui program Sustainability Recycle Air Hujan & Air Wudhu dari Pegadaian untuk keperluan jamaah yang disalurkan melalui Wakaf Salman pada Kamis (di Masjid Salman ITB pada Kamis (6/3) lalu.

Program ini diinisiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya air dan penghematan konsumsi air bersih serta mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengolahan air limbah ringan menjadi air layak pakai kembali.

“Kami melihat bahwa air bisa di-recycle, ada teknologi yang bisa memurnikan air kembali untuk digunakan. Artinya kami ingin adanya manfaat keberlanjutan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita,” tutur Kepala Divisi Unit Usaha Syariah Pegadaian, Beni Martina Maulan, dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Baca juga : Berbagi Buka Puasa, Masjid Salman ITB Edukasi Jamaah Pilah Sampah

Beni juga menerangkan bahwa program kolaborasi ini salah satu contoh langkah nyata dari pelestarian lingkungan, khususnya di masjid. Sebab, dengan berjalannya program Sustainability Recycle Air Hujan & Air Wudhu ini, seluruh jamaah yang berwudhu di Masjid Salman ITB otomatis mendukung konservasi air tanah dan permukaan di Kota Bandung yang kian terbatas.

Senada dengan hal tersebut, Wahyu Srigutomo, selaku Ketua Wakaf Salman juga menyebut, langkah ini sebagai langkah Masjid Salman ITB menuju konsep Green Mosque.

“Selain Sustainability Recycle Air Hujan & Air Wudhu, inisiatif keberlanjutan lain sudah mulai berjalan seperti pemilahan sampah di lingkungan masjid, hingga pemanfaatan panel surya,” paparnya.

Baik Wahyu maupun Beni sama-sama berharap semoga kolaborasi ini menjadi amal jariyah yang memberikan manfaat luas bagi umat. Acara peresmian pun dilakukan secara simbolis menggunting pita, lalu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bidang Dakwah Masjid Salman ITB. (E-2)