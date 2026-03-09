Kusuma Sahid Prince Hotel Solo Gelar Pesantren Ramadan untuk Anak-anak

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo bersama Temania dan Rumah Belajar SUNni menggelar Pesantren Ramadan bagi anak SD–SMP untuk membangun karakter, adab, dan keterampilan hidup.(Kusuma Sahid Prince Hotel Solo)

UNTUK memaknai bulan suci Ramadan melalui kegiatan yang bernilai positif, Kusuma Sahid Prince Hotel Solo bekerja sama dengan Yayasan Temani Anak Indonesia (Temania) dan Rumah Belajar SUNni Yogyakarta menyelenggarakan Pesantren Ramadan bertajuk “Pesantren Ramadan: Terampil – Beradab – Sukses.”

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari General Manager Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Ibu Sendang Kusumastuti, di bawah asuhan Bunda Ratna Ningrum, didampingi oleh 17 tenaga pengajar dan fasilitator berpengalaman yang memiliki latar belakang pendidikan, pengasuhan, serta pembinaan karakter anak. Para pendidik tersebut hadir bukan sekadar sebagai pengajar, melainkan juga sebagai sahabat belajar yang menuntun anak-anak untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka.

Berlangsung dengan penuh semangat pada Sabtu – Minggu tanggal 7–8 Maret 2026 di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo dan diikuti oleh 43 peserta anak-anak usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan ini menjadi istimewa karena tidak hanya diikuti oleh anak-anak dengan potensi akademik yang baik, tetapi juga oleh para penghafal Al-Qur’an (hafidz cilik) serta anak-anak dengan kebutuhan khusus (special needs) yang turut berbaur dalam suasana pembelajaran yang inklusif, penuh kasih, dan saling menguatkan.

Pesantren Ramadan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang memadukan nilai spiritual, pembentukan adab, serta penguatan keterampilan hidup (life skills). Melalui berbagai aktivitas edukatif, interaktif, dan reflektif, para peserta diajak untuk tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri, kemandirian, serta kecintaan terhadap nilai-nilai Al-Qur’an.

Melalui kegiatan Pesantren Ramadan ini, Kusuma Sahid Prince Hotel Solo dan para penyelenggara berharap dapat menjadi gerakan pendidikan yang menumbuhkan generasi Qur’ani yang terampil, beradab, dan siap meraih masa depan dengan penuh percaya Allah Ta'ala atas karunia potensi diri