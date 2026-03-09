Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kusuma Sahid Prince Hotel Solo Gelar Pesantren Ramadan untuk Anak-anak

Thalatie K Yani
09/3/2026 11:53
Kusuma Sahid Prince Hotel Solo Gelar Pesantren Ramadan untuk Anak-anak
Kusuma Sahid Prince Hotel Solo bersama Temania dan Rumah Belajar SUNni menggelar Pesantren Ramadan bagi anak SD–SMP untuk membangun karakter, adab, dan keterampilan hidup.(Kusuma Sahid Prince Hotel Solo)

UNTUK memaknai bulan suci Ramadan melalui kegiatan yang bernilai positif, Kusuma Sahid Prince Hotel Solo bekerja sama dengan Yayasan Temani Anak Indonesia (Temania) dan Rumah Belajar SUNni Yogyakarta menyelenggarakan Pesantren Ramadan bertajuk “Pesantren Ramadan: Terampil – Beradab – Sukses.”

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari General Manager Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Ibu Sendang Kusumastuti, di bawah asuhan Bunda Ratna Ningrum, didampingi oleh 17 tenaga pengajar dan fasilitator berpengalaman yang memiliki latar belakang pendidikan, pengasuhan, serta pembinaan karakter anak. Para pendidik tersebut hadir bukan sekadar sebagai pengajar, melainkan juga sebagai sahabat belajar yang menuntun anak-anak untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka.

Berlangsung dengan penuh semangat pada Sabtu – Minggu tanggal 7–8 Maret 2026 di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo dan diikuti oleh 43 peserta anak-anak usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan ini menjadi istimewa karena tidak hanya diikuti oleh anak-anak dengan potensi akademik yang baik, tetapi juga oleh para penghafal Al-Qur’an (hafidz cilik) serta anak-anak dengan kebutuhan khusus (special needs) yang turut berbaur dalam suasana pembelajaran yang inklusif, penuh kasih, dan saling menguatkan.

Pesantren Ramadan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang memadukan nilai spiritual, pembentukan adab, serta penguatan keterampilan hidup (life skills). Melalui berbagai aktivitas edukatif, interaktif, dan reflektif, para peserta diajak untuk tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri, kemandirian, serta kecintaan terhadap nilai-nilai Al-Qur’an.

Melalui kegiatan Pesantren Ramadan ini, Kusuma Sahid Prince Hotel Solo dan para penyelenggara  berharap dapat menjadi gerakan pendidikan yang menumbuhkan generasi Qur’ani yang terampil, beradab, dan siap meraih masa depan dengan penuh percaya Allah Ta'ala atas karunia potensi diri 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved