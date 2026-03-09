Askrindo Gandeng BTN, Peluang Ekspansi Bisnis Capai Rp1,5 Triliun

Direktur Bisnis Askrindo, Budhi Novianto (kanan), dan Division Head Financial Institution & Capital Market Bank BTN, R. Wahju Budhi Witjaksono, (kiri) berfoto bersama usai menandatangani kerja sama Commercial Line Facility Kontra Bank Garansi.(Dok.Askrindo)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menjalin kerja sama Commercial Line Facility Kontra Bank Garansi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) guna memperkuat dukungan pembiayaan dan penjaminan bagi pelaku usaha di sektor konstruksi maupun non-konstruksi.

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto dan Division Head Financial Institution & Capital Market Bank BTN R. Wahju Budhi Witjaksono. Melalui kerja sama ini, Askrindo memperoleh fasilitas hingga Rp1,5 triliun untuk mendukung ekspansi bisnis pada lini commercial line.

Skema Kontra Bank Garansi tersebut dirancang untuk memberikan kepastian serta mitigasi risiko dalam penerbitan bank garansi, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan jaminan dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas penetrasi pasar suretyship sekaligus memperkuat sinergi dengan sektor perbankan nasional.

“Kerja sama ini menjadi momentum penting bagi Askrindo untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis perbankan dalam menyediakan solusi penjaminan yang kredibel dan berdaya saing. Dengan kapasitas fasilitas hingga Rp1,5 triliun, kami optimistis dapat mendorong akselerasi proyek-proyek produktif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Budhi dalam keterangannya.

Menurut dia, penguatan lini bisnis commercial line sejalan dengan transformasi bisnis Askrindo yang berupaya meningkatkan porsi portofolio non-program. Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas aset perusahaan sekaligus memperkuat manajemen risiko.

Budhi menilai kerja sama dengan Bank BTN turut mempertegas posisi Askrindo sebagai salah satu pemain utama dalam industri penjaminan dan asuransi kredit di Indonesia. Dukungan penjaminan melalui skema kontra bank garansi diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses proyek yang lebih luas.

Selain itu, kedua lembaga juga membuka peluang pengembangan kerja sama produk lain pada masa mendatang. Beberapa di antaranya mencakup layanan asuransi kredit, asuransi kebakaran, serta berbagai solusi proteksi terintegrasi yang dapat mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengelolaan risiko pelaku usaha.

“Ke depan, tidak menutup kemungkinan kolaborasi ini berkembang pada berbagai produk proteksi lainnya yang dapat memberikan solusi lebih komprehensif bagi nasabah,” kata Budhi.

Di tengah dinamika industri jasa keuangan, Askrindo memastikan seluruh penguatan bisnis dilakukan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan koordinasi dengan regulator serta pemangku kepentingan terkait.

Budhi menegaskan bahwa ekspansi usaha perusahaan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional.

“Bagi Askrindo, ekspansi bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Kami memastikan setiap langkah transformasi dilakukan secara terukur, transparan, dan dalam koordinasi aktif dengan regulator serta pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perlindungan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjalankan transformasi bisnis. Komitmen tersebut menjadi bagian dari kontribusi Askrindo dalam memperkuat sistem keuangan nasional dan membangun ekosistem perlindungan risiko yang sehat dan berkelanjutan.

Budhi menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan industri asuransi. Karena itu, Askrindo berkomitmen menjaga transparansi, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan setiap inovasi produk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama, dan perlindungan kepentingan nasabah akan selalu menjadi prioritas kami dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Budhi. (E-2)