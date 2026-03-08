Heboh, Pesawat Garuda Indonesia Penyok Bagian Hidung Setelah Mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

08/3/2026 06:46
Garuda melakukan investiasi atas penyebab kerusakan hidung pesawat GA 176 Jakarta-Pekanbaru.(MI/Rudi)

PESAWAT Maskapai Garuda Indonesia Indonesia dengan nomor penerbangan GA 176 Jakarta-Pekanbaru mengalami kerusakan berupa penyok pada bagian hidung samping kiri pesawat (radome) setelah mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/3). Akibatnya penerbangan lanjutan dari Pekanbaru menuju Jakarta terpaksa dibatalkan.

General Manager Bandara Internasional SSK II Pekanbaru Achmad mengatakan hingga saat ini masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan tersebut.

"Penyebab benturan sampai saat ini masih dalam proses investigasi. Evaluasi akan kami sampaikan setelah hasil investigasi komprehensif dari instansi terkait keluar," ungkap Achmad.

Dijelaskannya, peristiwa tersebut diketahui dengan pesawat Garuda Indonesia GA 176 Jakarta-Pekanbaru registrasi PK-GFF itu tiba di Bandara SSK II yang membawa sekitar 30 penumpang.

Setelah pesawat mendarat, teknisi bersama kru pesawat langsung melakukan pemeriksaan visual. Dari hasil pengecekan awal, ditemukan kerusakan cukup serius pada bagian radome atau hidung pesawat, khususnya di sisi kiri.

Sejauh ini penyebab kerusakan tersebut masih dalam tahap pengumpulan informasi. Investigasi melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan faktor yang menyebabkan kerusakan pada pesawat tersebut.

Akibat kejadian itu, penerbangan lanjutan Garuda Indonesia GA 179 Pekanbaru ke Jakarta dibatalkan.

Adapun sebagai antisipasi, penumpang sudah dijadwalkan berangkat dari Pekanbaru dialihkan menggunakan pesawat milik maskapai Citilink QG033 ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma pukul 19.30 WIB malam.

"Setelah mendarat, dilakukan inspeksi visual oleh teknisi dan kru pesawat. Dari pemeriksaan tersebut diketahui radome pesawat mengalami kerusakan cukup berat," pungkasnya. (Z-2)
 

 



Editor : Thalatie Yani
