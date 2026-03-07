Adaro dan AlamTri Berbagi Kebahagiaan Bersama 1000 Anak Yatim dengan Berbuka Puasa Bersama

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Adaro) dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (AlamTri) ,menggelar buka puasa bersama 1.000 anak yatim.(Dok.Istimewa)

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (Adaro) dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (AlamTri) ,menggelar buka puasa bersama 1.000 anak yatim dengan tema, ”Ramadan Perkuat Silaturahmi, Tumbuhkan Kepedulian, Raih Keberkahan”, di masjid At-Thohir, Cimanggis, Depok Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (6/3).

Acara yang juga dihadiri oleh jajaran manajemen serta karyawan Adaro dan AlamTri ini, tidak hanya menjadi momen berbuka puasa, tetapi juga sebagai wujud komitmen tanggung jawab sosial sekaligus memperkuat silaturahmi, menyampaikan pesan kasih sayang dan harapan bagi anak-anak yang akan menjadi pilar Indonesia Emas 2045.

Dewan Pembina Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk H Garibaldi Boy Thohir menyampaikan, Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim ini diselenggarakan sebagai wujud syukur dan berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah.

"Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Melalui kebersamaan ini, kami ingin menghadirkan semangat dan harapan agar anak-anak yatim dapat terus percaya diri dalam menggapai cita-cita. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung visi Pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang tangguh menuju Indonesia Emas," tuturnya.

Menurut Boy, kegiatan yang telah berjalan selama 14 tahun, sejak 2011 ini dikemas dengan konsep food festival serta dengan menghadirkan tausiah dari Ustadz Hilman Fauzi sekaligus pemberian santunan kepada seluruh anak yatim.

Acara ini digelar di Masjid At-Thohir Depok yang ikonik, yang dibangun pada 2016 oleh H Boy Thohir bersama dengan kedua saudaranya sebagai simbol pengabdian kepada almarhum ayahnya H Mochamad Thohir. Sebelumnya, dukungan dan kontribusi kedua perusahaan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta mendukung visi pemerintah Indonesia Emas 2045, juga diwujudkan secara konsisten melalui program PAUD Berkarakter.

Program pembagian 10.000 paket seragam sekolah serta Program Peningkatan Gizi siswa PAUD, dengan menyediakan asupan makanan sehat dan gizi berimbang di sekolah-sekolah wilayah operasional perusahaan di bawah koordinasi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN). Kolaborasi Adaro dan Alamtri ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, serta mendukung tercapainya cita-cita besar Indonesia.(E-2)