UMY Kembali Gelar Mudik Bareng bagi Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menggelar mudik bareng.(MI/Ardi Teristi)

UNIVERSITAS Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menggelar mudik bareng. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu (7/3) yang diikuti sebanyak 335 mahasiswa dan 33 pendamping.

Kegiatan ini memasuki tahun kedua. Pada tahun sebelumnya, jumlah peserta Mudik Bareng adalah 116 peserta.

"Para peserta mudik bareng ini dipilih setelah melalui proses pendaftaran dan seleksi yang diikuti oleh 675 pendaftar," terang Dyah Mutiarin, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Sabtu (7/3).3 Hiace dan 1 Inova. Jumlah tiga belas. Kegiatan ini melibatkan 6 big bus, 3 bus medium, 3 Hiace dan 1 Innova

Program mudik gratis ini, kata dia, merupakan bentuk kepedulian kampus terhadap mahasiswa perantauan agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Mudah-mudahan kegiatan mudik bersama ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sehingga semakin banyak mahasiswa yang merasakan manfaatnya,” terang dia.

Ia juga mengingatkan para mahasiswa agar menjaga kesehatan selama perjalanan serta memanfaatkan momen libur Lebaran untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

Program mudik ini diselenggarakan UMY dengan dukungan dan kemitraan bersama BMT UMY, serta kerja sama transportasi dengan Big Bird yang menyediakan armada bus bagi para peserta mudik.

Rute perjalanan mencakup sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Brebes, Purwokerto, Pemalang, Blora, Cimahi, Surabaya, Subang, Bekasi, Cilegon, Jakarta, Lampung, Palembang.

Salah satu peserta mudik, Rifqi Alvian, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2022 asal Metro, Lampung, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

“Sebagai mahasiswa perantauan, mendapatkan fasilitas untuk bisa mudik gratis itu benar-benar privilege yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Rifqi, perjalanan dari Yogyakarta menuju Lampung biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar jika menggunakan transportasi umum. Karena itu, fasilitas mudik gratis yang disediakan kampus sangat membantu mahasiswa seperti dirinya.

“Biasanya kalau naik kendaraan umum itu lumayan mahal harga tiketnya. Sekarang karena difasilitasi mudik gratis UMY, jadi lumayan hemat banget. Bisa nol rupiah budget pulang,” jelasnya.

Melalui program Mudik Bareng UMY 2026, pihak universitas berharap mahasiswa dapat merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman dan kembali ke Yogyakarta dengan semangat baru untuk melanjutkan perkuliahan. (E-2)