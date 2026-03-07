Pertamina Patra Niaga Regional JBB Jamin Pasokan BBM dan LPG pada Ramadan dan Idul Fitri

tamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin keamanan pasokan BBM dan LPG.(Dok.Pertamina Patra Niaga Regional JBB)

PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin keamanan pasokan BBM dan LPG serta kelancaran distribusi untuk wilayah Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Jawa Barat. Selain itu Pertamina Patra Niaga juga membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian dan Pemantauan Penyaluran Energi masa Ramadan dan Raya Idulfitri (RAFI) 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Susanto August Satria kemarin menerangkan bahwa stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan energi masyarakat.

“Kami menyampaikan bahwa kondisi stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Bagian Barat dan sekitarnya berada pada level yang aman. Kami juga telah melakukan build up stok atau penambahan cadangan pasokan energi di sejumlah titik distribusi guna mengantisipasi potensi peningkatan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri,” paparnya.

Satria menambahkan, Pertamina Patra Niaga Regional JBB melakukan antisipasi terjadinya peningkatan permintaan dengan mengimplementasikan metode Regular, Alternative dan Emergency (RAE) dalam mengelola rantai pasok dan distribusi BBM dan LPG ke wilayah Jawa Bagian Barat dan sekitarnya, sehingga distribusi BBM dan LPG dapat berlangsung secara normal dan berkelanjutan.

“Kami memiliki berbagai langkah mitigasi untuk memastikan ketahanan pasokan tetap terjaga dan memiliki sistem pengelolaan energi yang saling terintegrasi, mulai dari pengadaan minyak mentah dan produk BBM, pengolahan di Kilang, transportasi, hingga pendistribusian ke masyarakat sehingga ketahanan energi tetap terjaga,” bebernya.

Menurut Satria, dalam masa Satgas Ramadhan dan Idul Fitri ini, Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah menambah layanan ekstra mulai dari SPBU 24 jam hingga menghadirkan Mini Serambi MyPertamina di 9 titik SPBU yang ramai dilalui oleh pemudik. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) atau penimbunan. Dan dapat menggunakan BBM dan LPG sesuai dengan peruntukannya, agar distribusi energi berjalan tepat sasaran dan terukur.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena pasokan energi akan terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik dan tepat di masyarakat,” tandasnya.

Selain itu lanjut Satria, Pertamina juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun informasi terkait layanan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135.(E-2)