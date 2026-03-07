Halte BRT Mulai Dikerjakan, 232 Titik Tersebar di Kota Bandung

Ilustrasi(Dok Diskominfo Bandung)

HALTE untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik di Kota Bandung sudah mulai dikerjakan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyebut total terdapat 232 titik halte yang akan dibangun di wilayah Kota Bandung sebagai bagian dari pengembangan layanan BRT di kawasan Cekungan Bandung.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung, Ferlian Hadi Jumat (6/3) menyebut, pembangunan halte tersebut merupakan bagian dari proyek Kementerian Perhubungan yang mencakup wilayah Cekungan Bandung.

“Untuk halte off corridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota Bandung dan sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi,” terangnya.

Menurut Ferlian, ratusan halte tersebut tersebar di 22 kecamatan di Kota Bandung. Selanjutnya, halte yang dibangun terbagi ke dalam tiga jenis. Dari 232 titik halte di Kota Bandung, sebanyak 172 titik merupakan bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, 80 titik berupa small shelter, serta 4 titik berupa big shelter. Untuk halte berukuran besar atau big shelter, rencananya akan dibangun di empat lokasi strategis, yaitu Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

"Jika melihat status jalan, sebanyak 38 titik halte berada di jalan nasional, 45 titik di jalan provinsi, dan 149 titik di jalan kota," tandasnya.

Selain halte off corridor lanjut Ferlian, juga akan dibangun halte on corridor yang berada di jalur khusus BRT. Jumlahnya sekitar 37 titik dengan konsep jalur terpisah menggunakan separator, serupa dengan sistem busway. “Kalau yang on corridor jalurnya khusus. Sedangkan yang off corridor menggunakan mix traffic atau bercampur dengan kendaraan lainnya,” bebernya.

Adapun saat ini kata Ferlian, pembangunan halte off corridor sudah mulai dilakukan di sejumlah lokasi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, terdapat sekitar 27 titik yang telah mulai dikerjakan. Beberapa di antaranya berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Stadion GBLA, Jalan Ramdan, BKR, Wastukancana, Dago serta Jalan Merdeka.

Saat ini pekerjaan masih berada pada tahap awal seperti pembongkaran dan persiapan lahan.

"Berdasarkan timeline dari Kementerian Perhubungan, pembangunan halte BRT baik on corridor maupun off corridor ditargetkan rampung pada akhir 2026. Dalam proyek ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung turut berperan mendukung pelaksanaan pembangunan, mulai dari membantu proses perizinan hingga penyiapan lahan," sambungnya.

Ferlian menerangkan, nantinya setelah pembangunan selesai, pengelolaan BRT nantinya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Saat ini Dishub Jabar sudah menunjuk PT Jasa Sarana sebagai operator sementara untuk pengoperasiannya. Ke depan, layanan BRT juga akan diintegrasikan dengan transportasi yang sudah ada. Angkutan kota direncanakan akan berperan sebagai feeder yang mengumpankan penumpang menuju koridor BRT.

"Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi pekerjaan. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan pembangunan BRT ke layanan aduan di nomor 0813-1436-704," ujarnya. (H-2)