Wapres Minta Daerah Jaga Stabilitas Pasokan Pangan Jelang Lebaran

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau perdagangan di Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban.(MI/M Yakub)

WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar terus menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Wapres Gibran pada Gubernur Jatim dan Bupati Tuban saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta harga kebutuhan masyarakat stabil menjelang Idulfitri. Setibanya di lokasi, Wapres meninjau area pasar dan berinteraksi dengan para pedagang serta masyarakat yang tengah beraktivitas.

Kehadiran Wapres disambut oleh Kepala Pasar Gelondong Gede Sutadji serta Kepala UPTD Pengelolaan TPI Agus Saleh Setiawan. Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah.

Terutama, terkait upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Idulfitri. “Beliau memberikan masukan bagaimana pemerintah daerah bisa menjaga pasokan sampai dengan Lebaran nanti dan konsisten dalam menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Wapres juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan yang cukup.

“Kami diminta melakukan koordinasi secara intens antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah agar seluruh masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan makanan yang layak,” tambahnya. (E-2)