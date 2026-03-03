Headline
Sambut Arus Mudik 2026 Jalan Pantura Utama di Brebes Dibersihkan

Supardji Rasban
03/3/2026 17:49
Sambut Arus Mudik 2026 Jalan Pantura Utama di Brebes Dibersihkan
Ilustrasi(MI/SUPARDJI RASBAN)

MENYAMBUT datangnya arus mudik-balik Lebaran 2026, daerah sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait sarana dan prasarana jalan. Jalan Utama Pantura ruas Brebes-Losari, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, pun sudah mulai berbenah. Tujuannya, agar ketika datangnya musim arus mudik dan balik yang biasanya dimulai H-7 Lebaran, perjalanan bisa lancar.

Seperti yang dilakukan sejumlah pekerja dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 1) Tegal, yang wilayah kerjanya meliputi ruas jalan Pantura Pemalang-Tegal hingga Brebes-Losari, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat, Selasa (3/3/2026).

Para pekerja ini, melakukan pembersihan di sepanjang badan jalan, yakni seperti pembatas jalan tengah, bahu jalan dan juga pinggiran jalan yang berbatasan dengan drainase.

Pengawas pekerja atau mandor, Sunjoyo, 37, menyampaikan, bersih-bersih jalan utama Pantura ini, dilakukan mulai dari jalan utama Pantura ruas Kaligangsa, hingga ke barat sampai ruas jalan Pantura di Losari, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat.

“Pembersihan dilakukan terutama kerikil pasir yang ada di sekitar pembatas jalan tengah maupun bahu jalan. Sebab, jika turun hujan kondisinya bisa licin, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Menurut Sanjoyo, bersih-bersih jalan utama Pantura ini, akan terus berlanjut, hingga memasuki H-7. 

“Kan arus mudik Lebaran dari arah Jakarta dan kota kota lain di Jawa Barat tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali, biasanya mulai ramai pada H-7,” jelas Sunjoyo.

Bersih bersih jalan utama Pantura ini, juga sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subiyanto, dimana seluruh lingkungan di Indonesia harus bersih dari sampah dan tertata rapi. (H-2)



Editor : Indrastuti
