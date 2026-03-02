Fastabiqul Khairat 10 Dimulai, DPW NasDem Jabar Tegaskan Komitmen Cetak Generasi Unggul

DPW Partai NasDem Jabar kembali menggelar Fastabiqul Khairat le-10.(Dok.DPW Partai NasDem Jabar.)

Menyambut Ramadan 2026, DPW NasDem Jawa Barat (Jabar) kembali mengadakan kegiatan Fastabiqul Khairat ke-10 yang dimulai pada Senin (2/3). Kegiatan ini menjadi ruang kompetisi positif bagi anak-anak dan remaja dalam bidang keagamaan dan kreativitas Islami.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan sambutan Ketua Panitia Fastabiqul Khairat 10, Enang Sahri, yang menyampaikan harapannya agar ajang ini tidak sekadar menjadi perlombaan, tetapi juga momentum pembinaan karakter.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perlombaan ini nanti adik-adik yang saat ini ikut berlomba tentu akan mencoba juga lebih jauh dan lebih tinggi,” terangnya.

Baca juga : Targetkan Tiga Besar Pada Pemilu 2029, DPW Partai NasDem Jabar Adakan Rapat Konsolidasi

Menurut Enang, Fastabiqul Khairat bukan hanya ajang kompetisi, melainkan sarana untuk mendorong anak-anak terus berkembang dan meningkatkan kapasitas diri, baik dalam hafalan, seni Islami, maupun keberanian tampil di depan publik.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai NasDem Jabar, Hendi Sutresna, menegaskan bahwa Fastabiqul Khairat merupakan bentuk konsistensi dan kepedulian Partai NasDem dalam membangun generasi masa depan yang unggul, berkarakter dan berakhlak.

“Kegiatan ini secara khusus kita hadirkan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi-generasi unggul, anak-anak kita yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Ini adalah wujud kepedulian Partai NasDem dalam mencerdaskan dan membentuk karakter generasi masa depan,” terangnya.

Hendi menambahkan, kompetisi seperti Fastabiqul Khairat bukan sekadar perlombaan seremonial, tetapi ruang pembinaan yang mendorong anak-anak untuk tumbuh dengan nilai-nilai keagamaan, keberanian, dan kepercayaan diri.

“Dengan mengucapkan bismillah, saya buka Fastabiqul Khairat yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua,” terangnya.

Fastabiqul Khairat 10 menghadirkan berbagai cabang lomba, di antaranya hafalan Juz Amma, mewarnai kaligrafi, adzan dan dai cilik, busana muslim, cerdas cermat, hingga hadroh. Kegiatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai jenjang usia dengan pendaftaran gratis.

Melalui Fastabiqul Khairat, DPW Partai NasDem Jabar berkomitmen untuk terus hadir dalam pembinaan generasi muda, tidak hanya dalam ruang politik, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai pendidikan, keagamaan, dan karakter kebangsaan.(E-2)