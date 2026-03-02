Peresmian Gedung Gereja Elim Malanu Disambut Antusias Jemaat

Wali Kota Sorong Septinus Lobat menandatangani peresmian gereja.(MI/Martinus Solo)

PERESMIAN Gedung Gereja Baru GKI Elim Malanu pada Senin (2/3) berlangsung khidmat dan disambut antusias jemaat serta para undangan. Peresmian gereja yang berlokasi di Malanu, Kota Sorong, itu menjadi momentum syukur atas rampungnya pembangunan rumah ibadah yang telah lama dinantikan warga jemaat.

Ibadah peresmian dihadiri sejumlah tokoh gereja dan pejabat daerah, di antaranya Wakil Ketua Sinode Pdt. Hizkia Rollo, Ketua Klasis Sorong Pdt. Jeane Haurissa Fonataba, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Alfons Kambu, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Hadir pula para tokoh agama dan tamu undangan lainnya.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbangunnya gedung gereja tersebut. Ia menilai kehadiran gedung baru ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan iman dan penguatan persaudaraan.

Baca juga : Wali Kota Sorong Bantu Dua Videotron untuk GKI Elim Malanu

“Gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan iman, persaudaraan, dan kegiatan sosial yang membawa dampak positif bagi jemaat dan masyarakat sekitar,” ujar Septinus Lobat.

Menurutnya, berdirinya Gedung Gereja Elim Malanu merupakan hasil kerja keras dan kebersamaan seluruh jemaat. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong yang telah ditunjukkan selama proses pembangunan.

“Berdirinya gereja ini adalah buah dari kebersamaan, kerja keras, dan kerja sama yang solid antarjemaat. Nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai modal sosial dalam membangun kehidupan bergereja yang harmonis sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah,” katanya.

Baca juga : Wali Kota Sorong Resmikan Pustu dan Gedung Bersalin di Papua Barat Daya

Atas nama Pemerintah Kota Sorong, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari panitia, jemaat, hingga para donatur.

“Atas nama Pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jemaat dan pihak-pihak yang telah berperan. Semoga gedung gereja ini menjadi berkat bagi semua,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Sinode Pdt. Hizkia Rollo dalam kesempatan tersebut mengajak jemaat untuk memaknai peresmian gedung gereja sebagai awal peningkatan pelayanan, bukan sekadar seremoni.

“Gedung ini adalah sarana. Yang terpenting adalah bagaimana jemaat terus bertumbuh dalam iman, saling mengasihi, dan menjadi terang di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ketua Klasis Sorong Pdt. Jeane Haurissa Fonataba juga menyampaikan harapan agar gereja yang baru diresmikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan rohani dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dengan diresmikannya Gedung Gereja Elim Malanu, pelayanan kepada jemaat diharapkan semakin optimal. Selain itu, keberadaan gereja ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antarumat beragama serta memperkuat kerukunan di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, dilanjutkan dengan ibadah syukur bersama seluruh jemaat dan tamu undangan. Suasana penuh sukacita dan kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. (E-2)