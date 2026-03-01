Bank Syariah Indonesia Gelar BSI Oto Ramadhan Fest

Bank Syariah Indonesia Regional IX Kalimantan menggelar BSI Oto Ramadhan Fest 2026.(Dok.BSI)

BANK Syariah Indonesia Regional IX Kalimantan menggelar BSI Oto Ramadhan Fest 2026. Even yang digelar di halaman BSI Kantor Cabang Lambung Mangkurat ini menambah semarak suasana Ramadhan di Kota Banjarmasin.

Even berlangsung selama dua hari, Sabtu (28/2) dan Minggu (1/3). Berbagai merk mobil dan motor hadir menyemarakkan BSI Oto Ramadhan Fest 2026 ini. Rangkaian acara spesial juga hadir antara lain OTO Show dan Test Drive, Talkshow BSI Emas, tausiyah bersama Ustadz Ilham Humaidi, santunan anak yatim dan doorprize menarik.

Menariknya dalam kegiatan ini ada benefit eksklusif selama event, berupa margin khusus pembiayaan OTO 2,22%, program simple dokumen tanpa survei, diskon puluhan juta rupiah, saldo e-Mas Rp150.000 untuk peserta test drive dan tambahan saldo e-Mas Rp1.000.000 untuk closing SPK.

Sefudin Suria Hidayat selaku Regional Chief Executive Officer (RCEO) BSI Regional IX Kalimantan dalam sambutannya mengatakan, Ramadhan Fest fokus di penjualan BSI Oto yang bisa dilihat dan juga dinikmati sekaligus bisa bawa pulang, bukan hanya test drive. "Di acara ini ada beberapa program yang menarik yang sudah disiapkan oleh Tim BSI," kata Sefudin.

Disebutkan, selain produk dari Oto, juga bisa mendapatkan pembukaan program tabungan emas, untuk nasabah yang memesan kendaraan selama even.

Ada juga program Tabungan Haji yang merupakan produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia. "Mari manfaatkan kesempatan emas ini untuk memiliki kendaraan impian dengan skema syariah yang lebih ringan dan penuh keberkahan," tutup Sefudin. (E-2)