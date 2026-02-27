Atlet Hoki Peraih Perak SEA Games 2025 Asal Cianjur Terima Bonus Rp20 Juta

Atlet hoki peraih medali perak SEA Games 2025 Thailand asal Kabupaten Cianjur, Dian Wildiani, menerima bonus sebesar Rp20 juta.(MI/Benny Bastiandy)

ATLET hoki peraih medali perak SEA Games 2025 Thailand asal Kabupaten Cianjur, Dian Wildiani, menerima bonus sebesar Rp20 juta dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cianjur. Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih di ajang internasional.

Penyerahan bonus dilakukan di sela Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) 2025 KONI Cianjur di Bale Praja Pendopo Cianjur, Jumat (27/2). Bonus diserahkan langsung Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian didampingi Ketua Umum KONI Kabupaten Cianjur Beny Rustandi.

“Kabupaten Cianjur memiliki atlet berprestasi yang memperkuat tim nasional hoki pada SEA Games 2025 di Thailand. Alhamdulillah, atlet kita mendapatkan medali perak,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pola pembinaan atlet di Cianjur berjalan baik. Namun ia mengingatkan, pembinaan olahraga membutuhkan proses dan fondasi yang kuat.

“Perlu dibangun pondasi yang kuat. Kalau sudah kokoh, insya Allah ke depan kita bisa melahirkan proses, melahirkan komitmen, dan melahirkan program-program yang baik,” ujarnya.

Ketua Umum KONI Kabupaten Cianjur, Beny Rustandi, menjelaskan Rakerkab 2025 menjadi forum evaluasi program kerja tahun berjalan sekaligus penyusunan proyeksi untuk 2026. Agenda tersebut juga bertepatan dengan persiapan babak kualifikasi Porprov XV Jawa Barat 2026.

“Pada prinsipnya, rakerkab ini merupakan evaluasi dan proyeksi. Evaluasinya berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan selama 2025 dan proyeksi untuk program 2026,” kata Beny.

Ia menyebutkan, hasil babak kualifikasi sementara menunjukkan Kabupaten Cianjur meloloskan 40 cabang olahraga dengan 327 atlet, 49 pelatih, dan 80 ofisial. “Tentu ini merupakan suatu pencapaian yang cukup membanggakan,” ucapnya.

Meski demikian, Beny menegaskan pihaknya tidak memasang target tinggi pada ajang Porprov XV Jawa Barat. Ia menilai target masuk 15 besar cukup realistis.

“Pada Porprov sebelumnya, Kabupaten Cianjur berada pada peringkat 26 dari 27 kota dan kabupaten. Jadi, saya kira bisa masuk peringkat 15 sangat realistis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Prof Muhammad Budiana, mengatakan Rakerkab KONI Cianjur menjadi bagian dari konsolidasi menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/2026.

Ia menjelaskan, terdapat tiga kota utama dan tiga daerah pendukung yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Porprov XV. “Ada Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang menjadi kota utama Porprov XV. Kemudian ada tiga daerah pendukung yakni Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bogor,” kata Budiana.

Budiana mengapresiasi langkah dan persiapan yang dilakukan KONI Cianjur. Ia berharap target yang dicanangkan dapat tercapai. “Apa yang sudah dikerjakan KONI Cianjur sudah sangat luar biasa,” ujarnya.

Ketua Organizing Committee (OC) Rakerkab 2025, Amril Rahmat Solihin, menambahkan kegiatan tersebut diikuti pengurus cabang olahraga se-Kabupaten Cianjur. Selain evaluasi program, forum itu juga menetapkan cabang olahraga baru. “Sekaligus juga kami memperkenalkan dan menetapkan cabor baru,” katanya. (E-2)