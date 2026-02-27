Peruri Borong Dua Penghargaan Bergengsi di Ajang Digital Day 2026

Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani berpose dengan dua penghargaan yang diraih Peruri.(Dok.Peruri)

PERUM Peruri meraih dua penghargaan pada ajang Digital Day 2026 yang digelar Kamis (26/2) di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta Pusat. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjalankan transformasi digital.

Dalam kegiatan yang diinisiasi The Iconomics Media dan didukung Axia Research itu, Peruri dinobatkan sebagai pemenang “Indonesia Top Digital Innovation Award 2026”. Penghargaan tingkat nasional tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil melakukan inovasi dan adaptasi teknologi secara masif serta berdampak signifikan.

Selain penghargaan korporasi, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, juga meraih penghargaan “Indonesia Popular CIO & CTO Awards 2026”. Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan strategi teknologi informasi yang dinilai efektif, berdasarkan hasil survei dan penilaian dewan redaksi bersama institusi terkait.

Gandung mengatakan capaian tersebut menjadi penegasan atas arah transformasi Peruri sebagai perusahaan teknologi. Menurut dia, Peruri kini tidak lagi semata berfokus pada pencetakan uang dan dokumen sekuriti negara, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan digital.

“Pada titik ini, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang tidak hanya fokus pada pencetakan uang dan dokumen sekuriti fisik milik negara. Kami kini hadir dengan berbagai layanan digital untuk memberikan solusi yang relevan bagi masa depan Indonesia dalam menghadapi tantangan digital global,” ujar Gandung usai menerima penghargaan.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi bukti atas perubahan strategis yang sedang dijalankan perusahaan. “Penghargaan ini menggarisbawahi perubahan besar yang kami jalani, dan kami berkomitmen untuk terus berinovasi demi memajukan sektor teknologi digital di Tanah Air,” tegasnya.

Menurut Gandung, transformasi digital yang dilakukan mencakup penguatan sistem keamanan data serta pengembangan layanan berbasis teknologi tinggi. Langkah tersebut diambil untuk menjawab tantangan disrupsi digital sekaligus memperkuat posisi Peruri sebagai perusahaan high security technology di Indonesia.

Melalui penghargaan ini, Peruri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapabilitas digital dan memperluas inovasi layanan. Perusahaan menargetkan penguatan ekosistem digital nasional melalui pengembangan solusi yang adaptif dan berkelanjutan di tengah dinamika teknologi global. (Ant/E-2)