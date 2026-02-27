Gaya Hidup Mewah Istri Gubernur Kaltim di Tengah Polemik Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Sosok Syarifah Suraidah Abidien, istri dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, tengah menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Viral dengan julukan "Bunda Harum", ia disorot karena gaya busananya yang unik sekaligus kekayaannya yang mencapai ratusan miliar rupiah di tengah polemik anggaran daerah.

Biodata dan Profil Singkat

Nama Lengkap Syarifah Suraidah Abidien Jabatan Anggota Komisi VI DPR RI (Fraksi Golkar) Kekayaan ± Mata Uang Rupiah 166,5 Miliar (LHKPN 2025) Keluarga Istri Rudy Mas'ud (Gubernur Kaltim), Ibu dari 13 Anak

Kontroversi Gaya Busana dan Mobil Dinas

Nama Syarifah mulai mencuat di platform media sosial X dan Instagram setelah unggahan video yang memperlihatkan dirinya mengenakan gaun putih motif bunga dengan topi lebar saat mengunjungi pasar tradisional. Warganet menjulukinya memiliki vibes "Noni Belanda" atau "Nyonya Meneer".

Kritik publik semakin tajam karena gaya hidup glamor ini muncul bersamaan dengan isu pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kaltim senilai Mata Uang Rupiah 8,5 miliar. Meskipun Gubernur Rudy Mas'ud berdalih pengadaan tersebut untuk "menjaga marwah" Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), publik menilai penampilan keluarga gubernur terlalu kontras dengan realitas ekonomi sebagian warga.

Rekam Jejak Profesional

Sebelum terjun ke politik, Syarifah adalah Direktur PT Barokah Agro Perkasa (2014–2023), perusahaan besar di sektor kelapa sawit. Di DPR RI, ia membidangi sektor Perdagangan, BUMN, dan Koperasi. Di daerah, ia aktif menjabat sebagai Ketua TP PKK Kaltim dan baru saja dilantik sebagai Ketua KORMI Kaltim periode 2025–2029.