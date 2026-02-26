Festival Kuliner dan Pameran UMKM Dorong Ekonomi Rakyat

Pemkab Samosir menggelar festival kuliner.(MI/Apul Iskandar)

MEMERIAHKAN hari jadi ke-22, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Sumatra Utara, menyelenggarakan berbagai event di antaranya festival kuliner dan pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di Segmen V Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (26/2).

Sebanyak 25 stand dari berbagai ragam produk lokal meramaikan festival tersebut. Kegiatan ini diharapkan akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Samosir, khususnya yang bergerak dibidang kuliner dan UMKM. Selain itu, juga disediakan stand pemeriksaaan kesehatan, pengurusan adminduk dan pelayanan KB gratis.

Demo proses pengolahan makanan khas seperti dalini horbo dan naniura juga turut seeta dipamerkan, sebagai upaya pelestarian makanan khas Batak yang sudah didaftarkan menjadi kekayaan warisan tak benda pada Kementerian Kebudayaan.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk mengatakan pameran yang dilakukan pada perayaan hari jadi Kabupaten Samosir ke-22 ini sebagai pemicu dan penyemangat bagi pelaku kuliner dan UMKM untuk memamerkan usaha. Ia menekankan pentingnya brand terhadap produk lokal sehingga menjadi merek yang dikenal dan mengundang minat pembeli.

"Silahkan memasarkan produk di acara ini, pameran ini untuk membangkitkan kuliner dan UMKM. Mari kita layani para pengunjung dengan ramah dan jaga kebersihan," kata Ariston

Rangkaian perayaan hari jadi ke - 22 ini, berbagai hiburan juga akan ditampilkan menjadi magnet menarik minat pengunjung maupun masyarakat dan akan memberikan sensasi. "Samosir sebagai rumah kita sesuai tema perayaan hari jadi ke-22 yang benar-benar memberi kenyamanan," kata Ariston. (E-2)