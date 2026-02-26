Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Festival Kuliner dan Pameran UMKM Dorong Ekonomi Rakyat

Apul Iskandar Sianturi
26/2/2026 22:48
Festival Kuliner dan Pameran UMKM Dorong Ekonomi Rakyat
Pemkab Samosir menggelar festival kuliner.(MI/Apul Iskandar)

MEMERIAHKAN hari jadi ke-22, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Sumatra Utara, menyelenggarakan berbagai event di antaranya festival kuliner dan pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal di Segmen V Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (26/2).

Sebanyak 25 stand dari berbagai ragam produk lokal meramaikan festival tersebut. Kegiatan ini diharapkan akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Samosir, khususnya yang bergerak dibidang kuliner dan UMKM. Selain itu, juga disediakan stand pemeriksaaan kesehatan, pengurusan adminduk dan pelayanan KB gratis.

Demo proses pengolahan makanan khas seperti dalini horbo dan naniura juga turut seeta dipamerkan, sebagai upaya pelestarian makanan khas Batak yang sudah didaftarkan menjadi kekayaan warisan tak benda pada Kementerian Kebudayaan. 

Baca juga : Pemkab Samosir Raih Tiga Kali Penghargaan UHC Berturut-turut

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk mengatakan pameran yang dilakukan pada perayaan hari jadi Kabupaten Samosir ke-22 ini sebagai  pemicu dan penyemangat bagi pelaku kuliner dan UMKM untuk memamerkan usaha. Ia menekankan pentingnya brand terhadap produk  lokal sehingga menjadi merek yang dikenal dan mengundang minat pembeli.

"Silahkan memasarkan produk di acara ini, pameran ini untuk membangkitkan kuliner dan UMKM. Mari kita layani para pengunjung dengan ramah dan jaga kebersihan," kata Ariston 

Rangkaian perayaan hari jadi ke - 22 ini, berbagai hiburan juga akan ditampilkan menjadi magnet menarik minat pengunjung maupun masyarakat dan akan memberikan sensasi. "Samosir sebagai rumah kita sesuai tema perayaan hari jadi ke-22 yang  benar-benar memberi kenyamanan," kata Ariston. (E-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved