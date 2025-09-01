Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Klaten dan TNI Patroli Skala Besar

Apel di Mapolres Klaten sebelum patroli skala besar dilaksanakan.(MI/Djoko Sardjono)

KEPOLISIAN Resor Klaten bersama TNI dan beberapa instansi pemerintah daerah melakukan patroli skala besar di Klaten, Jawa Tengah, Senin (1/9). Kegiatan patroli langsung dipimpin Kapolres AKB Nur Cahyo Ari Prasetyo dan Komandan Kodim 0723/Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto.

Patroli skala besar dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Klaten. Kapolres Nur Cahyo AP menegaskan, bahwa patroli skala besar ini guna memastikan situasi tetap kondusif di tengah dinamika masyarakat saat ini.

Untuk itu, Polres bersama TNI dan seluruh elemen masyarakat terkait hari ini melaksanakan patroli skala besar di wilayah Kabupaten Klaten. “Mencermati situasi terkini, Polres Klaten bersama TNI hadir untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat." ujarnya.

Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, serta tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu, Nur Cahyo mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga wilayah Kabupaten Klaten agar tetap kondusif dan adem ayem.

Kegiatan patroli menyasar sejumlah titik strategis di Klaten. Pusat keramaian, jalur transportasi utama, dan kawasan permukiman pun dipantau.

Patroli skala besar ini, menurut Kapolres, tidak hanya mampu mencegah potensi kerawanan, tapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Langkah ini wujud nyata sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Klaten,” ujar Kapolres. (E-2)