Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Klaten dan TNI Patroli Skala Besar

Djoko Sardjono
01/9/2025 22:41
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Klaten dan TNI Patroli Skala Besar
Apel di Mapolres Klaten sebelum patroli skala besar dilaksanakan.(MI/Djoko Sardjono)

KEPOLISIAN Resor Klaten bersama TNI dan beberapa instansi pemerintah daerah melakukan patroli skala besar di Klaten, Jawa Tengah, Senin (1/9).  Kegiatan patroli langsung dipimpin Kapolres AKB Nur Cahyo Ari Prasetyo dan Komandan Kodim 0723/Klaten Letkol Inf Slamet Hardianto.

Patroli skala besar dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Klaten. Kapolres Nur Cahyo AP menegaskan, bahwa patroli skala besar ini guna memastikan situasi tetap kondusif di tengah dinamika masyarakat saat ini.

Untuk itu, Polres bersama TNI dan seluruh elemen masyarakat terkait hari ini melaksanakan patroli skala besar di wilayah Kabupaten Klaten. “Mencermati situasi terkini, Polres Klaten bersama TNI hadir untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat." ujarnya.

Baca juga : Kapolres Klaten Turun Langsung Atur Lalu Lintas di Prambanan 

Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, serta tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu, Nur Cahyo mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga wilayah Kabupaten Klaten agar tetap kondusif dan adem ayem.

Kegiatan patroli menyasar sejumlah titik strategis di Klaten. Pusat keramaian, jalur transportasi utama, dan kawasan permukiman pun dipantau. 

Patroli skala besar ini, menurut Kapolres, tidak hanya mampu mencegah potensi kerawanan, tapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Langkah ini wujud nyata sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Klaten,” ujar Kapolres. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved