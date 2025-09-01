RS Pemerintah di Babel Belum Punya Dokter Bedah Saraf

Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Yogi Maulana(MI/Rendy Ferdiansyah)

MASYARAKAT di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang ingin berobat penyakit berhubungan dengan bedah saraf harus ke luar daerah, lantaran tidak ada dokter bedah saraf.

Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Yogi Maulana mengaku rumah sakit Pemerintah di Pronsi Babel belum memiliki dokter bedah saraf.

"Saya sudah cek, ternyata RS pemerintah kita di Babel ini belum punya dokter bedah saraf," kata Yogi, Senin (1/9).

Padahal menurutnya keberadaan dokter bedah saraf ini sangat dibutuhkan masyarakat. "Karena tidak ada dokter bedah saraf, masyarakat terpaksa berobat ke Palembang hingga Jakarta," ujarnya.

Terlebih, lanjut Yogi, biaya untuk berobat penyakit yang meliputi saraf cukup mahal, hingga ratusan juta rupiah. "Informasinya mencapai Rp200 juta untuk berobat bedah saraf baik ke Palembang maupun Jakarta," ungkap dia.

Untuk itu, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dapat sesegera mungkin memenuhi kebutuhan dokter bedah saraf RS pemerintah di Babel.

"Kalau ada dokter bedah saraf, masyarakat Babel ini tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah," terangnya.

Untuk diketahui Dokter Bedah Saraf mengobati penyakit meliputi penyakit tumor otak dan sumsum tulang belakang, aneurisma otak, stroke, epilepsi, hidrosefalus, penyakit parkinson, skoliosis, saraf terjepit seperti carpal tunnel syndrome dan hernia diskus, cedera kepala dan tulang belakang, serta beberapa kondisi bawaan seperti spina bifida.

Ahli bedah saraf mendiagnosis dan mengobati masalah pada sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. (RF/E-4)