Olah Sampah Jadi Produk Kreatif, Mifa Bersaudara Raih Ekraf Serambi Awards 2025

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifky Marsya saat menyerahkan plakat penghargaan kepada Mifa Bersaudara yang diterima oleh Division Head CSR Teungku Kaddhafi Al Munir dalam sebuah upacara resmi di Hotel The Pade, Kabupaten Aceh Besar, pada Kumat (29/8) mala(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

PERUSAHAAN pertambangan batu bara PT Mifa Bersaudara berhasil meraih prestasi penghargaan Serambi Ekraf Awards 2025. Itu merupakan sebuah prestasi dan dedikasi manajemen perusahaan dalam mendukung pengolahan sampah menjadi produk kreatif bernilai ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Marsya menyerahkan plakat penghargaan kepada Mifa Bersaudara yang diterima oleh Division Head CSR Teungku Kaddhafi Al Munir dalam sebuah upacara resmi di Hotel The Pade, Kabupaten Aceh Besar, pada Jumat (29/8) malam. Adapun Piagam penghargaan diserahkan oleh Mohd Din, Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia (sebuah perusahaan koran harian lokal berbasisis di Aceh).

Proses penyerahan itu juga disaksikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh dan Ketua MPU Aceh. Ada juga Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Barat, Ketua DPRK Banda Aceh, sejumlah bupati/wali kota, serta ratusan tamu undangan dari berbagai kalangan.

Division Head CSR Mifa Bersaudara Tengku Kaddhafi Al Munir dalam sambutannya mengataka, pihaknya bersama komunitas binaan, Gerakan Peduli Lingkungan (GPL), semakin gencar mengampanyekan pengolahan sampah plastik. Hasil produksi pengolahan itu untuk menjadi berbagai produk kreatif seperti kantong pensil, alas meja, hand bag, hingga goodie bag dan berbagai lainnya.

Lokasi operasional mereka adalah di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Dua kabupaten tersebut merupakan lokasi perusahaan tnang Mifa Bersaudara.

“Selain mendukung kreativitas, kami juga mengembangkan program Bank Sampah Meusapat termasuk satu Bank Sampah Induk di Aceh Barat. Program ini bertujuan mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat,” ujar Kaddhafi.

Adapun Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan. Menurutnya, daerah yang memiliki akar budaya kuat akan melahirkan industri kreatif yang berkembang, terutama jika diberi sentuhan inovasi.

“Bangga kepada seluruh penerima award. Teruslah berkreasi dan berinovasi agar karya yang lahir dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Teuku Riefky yang merupakan lelaki berdarah Pidie, Aceh itu.

Sedangkam Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, mengatakan, Serambi Ekraf Awards 2025 adalah puncak rangkaian kegiatan sejak April lalu dalam rangka mengangkat potensi ekonomi kreatif di Aceh.

“Penghargaan ini diberikan kepada pihak yang telah berkontribusi membina dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Semoga menjadi penyemangat untuk terus berkarya," kata Zainal Arifin. (MR/E-4)