Ketua MUI Serukan Masyarakat Tetap Tenang di Tengah Maraknya Aksi Unjuk Rasa

Ketua MUI KH Anwar Iskandar(Dok.Istimewa)

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan dalam unjuk rasa pada Kamis (27/8).

"Innalillahi wainnailaihirojiun, semoga almarhum Affan mendapatkan magfirah Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan karunia ikhlas dan kesabaran," kata Kiai Anwar, Jumat (28/8).

Kiai Anwar menyayangkan timbulnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang digelar ribuan aktivis buruh dan seluruh elemen masyarakat di depan Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Untuk itu, wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini meminta masyarakat Indonesia untuk menahan diri serta tidak mudah terpancing dengan kabar-kabar provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Mari kita jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” tegas KH Anwar Iskandar.

Ia menekankan bahwa persoalan nasional seperti polemik gaji DPR, upah buruh, dan isu-isu lainnya perlu disikapi dengan kepala dingin serta mengedepankan dialog, bukan dengan tindakan yang menimbulkan kerugian atau korban jiwa.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan suasana kondusif agar pembangunan dan kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. “Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai mengorbankan nyawa atau merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” tambahnya. (Ant/E-2)