Ketua MUI Serukan Masyarakat Tetap Tenang di Tengah Maraknya Aksi Unjuk Rasa

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan dalam unjuk rasa pada Kamis (27/8).
"Innalillahi wainnailaihirojiun, semoga almarhum Affan mendapatkan magfirah Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan karunia ikhlas dan kesabaran," kata Kiai Anwar, Jumat (28/8).
Kiai Anwar menyayangkan timbulnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang digelar ribuan aktivis buruh dan seluruh elemen masyarakat di depan Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.
Untuk itu, wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini meminta masyarakat Indonesia untuk menahan diri serta tidak mudah terpancing dengan kabar-kabar provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Mari kita jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” tegas KH Anwar Iskandar.
Ia menekankan bahwa persoalan nasional seperti polemik gaji DPR, upah buruh, dan isu-isu lainnya perlu disikapi dengan kepala dingin serta mengedepankan dialog, bukan dengan tindakan yang menimbulkan kerugian atau korban jiwa.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan suasana kondusif agar pembangunan dan kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. “Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai mengorbankan nyawa atau merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” tambahnya. (Ant/E-2)
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Aksi unjuk rasa dan keprihatinan atas tindakan aparat kepolisian sempat memanas ketika massa yang telah mengepung Polda Jawa Tengah melempari botol air mineral ke arah petugas.
MENCERMATI situasi dan kondisi yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah yang diwarnai dengan aksi massa dan kekerasan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
Pantauan di lokasi, terbakarnya motor tersebut terjadi usai para demonstran merangsek ke depan gerbang Gedung Negara Grahadi sisi sebelah timur, hingga mendobrak gerbang.
Sembari bara api membesar, terpantau sejumlah pengunjuk rasa lain berupaya merusak kamera pengawas yang terpasang di depan gerbang Polda Metro Jaya dengan tongkat panjang.
