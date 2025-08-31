Pemkot Bima Bersama Forkopimda Gelar Konsolidasi Jaga Kamtibmas

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bima bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Wali Kota Bima Arahman H Abidin, Dandim 1608/Bima, serta Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro mengambil langkah proaktif dalam merespons ajakan aksi demonstrasi yang beredar.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta stabilitas wilayah, Pemkot Bima menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota bersama Dandim 1608/Bima dan Kapolres Bima Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah tokoh penting antara lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan perguruan tinggi se-Bima Raya, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), serta seluruh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Wali Kota Bima Arahman H Abidin menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga situasi tetap damai.
“Kami mengimbau agar masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, tidak mudah terprovokasi ajakan aksi di media sosial. Mari kita kedepankan dialog dan musyawarah demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Ia berharap dari langkah konsolidasi ini dapat mencegah terjadinya demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan serta mengganggu aktivitas masyarakat. "Pemerintah dan Forkopimda berkomitmen terus menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengedepankan komunikasi serta kebersamaan semua pihak," pungkas Arahman. (H-2)
Menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk punya konsep yang matang dan didukung guru yang kompeten terkait sekolah jarak jauh ini
Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengimbau agar pemerintah segera menciptakan kebijakan ekonomi pro-rakyat yang menyejahterakan dan mengurangi beban hidup masyarakat.
KETUA Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Manuputty menyerukan kepada masyarakat agar tidak membiarkan amarah mengaburkan akal sehat.
Peristiwa terjadi saat Gubernur Khofifah hendak menemui massa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di depan Gedung Negara Grahadi.
Hingga pukul 18.40 WIB, di bagian lantai atas gedung terlihat mulai runtuh setelah api membakar area gedung. Sementara bagian depan gedung DPRD sudah habis terbakar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved