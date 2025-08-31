Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Media Indonesia
31/8/2025 21:42
Pemkot Bima Bersama Forkopimda Gelar Konsolidasi Jaga Kamtibmas
Ilustrasi(Dok Pemkot Bima)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bima bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Wali Kota Bima Arahman H Abidin, Dandim 1608/Bima, serta Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro mengambil langkah proaktif dalam merespons ajakan aksi demonstrasi yang beredar.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta stabilitas wilayah, Pemkot Bima menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota bersama Dandim 1608/Bima dan Kapolres Bima Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif.

Baca juga : Sekolah Terapkan PJJ, Apapun Kondisinya Pendidikan Harus Tetap Jalan

Pertemuan ini melibatkan sejumlah tokoh penting antara lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan perguruan tinggi se-Bima Raya, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP), serta seluruh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Wali Kota Bima Arahman H Abidin menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga situasi tetap damai.

“Kami mengimbau agar masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, tidak mudah terprovokasi ajakan aksi di media sosial. Mari kita kedepankan dialog dan musyawarah demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Ia berharap dari langkah konsolidasi ini dapat mencegah terjadinya demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan serta mengganggu aktivitas masyarakat. "Pemerintah dan Forkopimda berkomitmen terus menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengedepankan komunikasi serta kebersamaan semua pihak," pungkas Arahman. (H-2)



Editor : Indrastuti
