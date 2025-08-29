Satgas Pangan Babel Sidak Ke Pasar, Dapati Harga Beras Medium Rp14 Ribu per Kg

(MI/Rendy Ferdiansyah)

Satgas Pangan Provinsi Bangka Belitung (Babel) melakukan sidak sekaligus Operasi Pasar di Pasar Ratu Tunggal Kota Pangkalpinang.

Alhasilnya Satgas Pangan Bersama Disperindag Babel dan Bulog mendapati Harga beras Medium Rp14 ribu per kilogram.

Kabid Humas Polda Babel. Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan operasi pasar dan sidak ini dilaksanakan untuk mengecek ketersediaan hingga pengawasan pendistribusian beras di Kota Pangkalpinang.

"Ya, pagi tadi dipimpin Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus melakukan pengecekan harga termasuk pendataan serta pengawasan pendistribusian beras premium maupun medium SPHP diwilayah Pangkalpinang,"kata Fauzan Kamis (28/8).

Berdasarkan hasil sidak, Menurut Fauzan, secara umum ketersedian beras terutama SPHP dari Bulog aman dan terkendali termasuk harganya pun dipasaran masih sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun lanjut Fauzan untuk harga Beras diluar Beras Bulog didapati Rp14 ribu per kilogram untuk beras medium, sedangkan beras premium Rp15.400 perkilogra. "Untuk Beras SPHP jenis medium bulog dijual Rp65 ribu per 5 kg atau Rp13 ribu perkg, sedangkan beras edium lainya di jual Rp14 ribu per kg," ujarnya.

Kendati stok dan harga aman di pasaran, Polda Babel akan terus melakukan pemantauan dan pengecekan bersama pemangku kepentingan di wilayah Babel.

"Akan terus dilakukan berkala termasuk dari Polda juga bersama Bulog melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau,"ungkapnya

Sementara, Pimcab Bulog Wilayah Bangka Fahmi Yasin menyebutkan hingga saat ini ketersediaan beras di Bangka Belitung masih aman kedepannya.

"Stok di Bulog itu masih tinggi dan diumum juga kita tanyakan tadi masih banyak. Jadi secara umum untuk di Bangka Belitung masih stabil,"sebutnya.(H-1)