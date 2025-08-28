Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Tim Ekspedisi Patriot Laksanakan Riset Tiga Kawasan Transmigrasi di Kalsel

Denny Susanto
28/8/2025 14:01
Tim Ekspedisi Patriot Laksanakan Riset Tiga Kawasan Transmigrasi di Kalsel
Ilustrasi(MI/DENNY SUSANTO)

TIGA kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi target kegiatan riset Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro Semarang.

"Sejak kemarin rombongan Tim Ekspedisi Patriot mulai tiba di Kalsel. Mereka berasal dari Unpad, Undip dan UI. Ada tiga kawasan transmigrasi di Kalsel yang menjadi lokasi riset tim ini," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, Kamis (28/8).

Adapun tiga kawasan transmigrasi yang menjadi lokasi riset Tim Ekspedisi Patriot yaitu Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Gula Habang, Kabupaten Balangan serta Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala. "Kita berharap kehadiran Tim Ekspedisi Patriot dapat memberikan kontribusi untuk percepatan kemajuan perkembangan ekonomi dan memantapkan kehidupan sosial dan budaya di kawasan transmigrasi juga daerah sekitarnya," tutur Irfan.

Ekspedisi Patriot merupakan program Kementerian Transmigrasi (Kementrans) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) guna mendorong kemajuan kawasan transmigrasi. Tim Ekspedisi Patriot akan melaksanakan riset di wilayah transmigrasi untuk mengevaluasi kawasan transmigrasi sebagai dasar kebijakan, pengembangan potensi lokal menjadi komoditas unggulan, serta inovasi serta infrastruktur berkelanjutan kawasan.

Seperti diketahui sebanyak 2.000 patriot akan disebar pada 154 kawasan transmigrasi, termasuk di Kalsel untuk misi swasembada nasional, mendorong pembangunan ekonomi dan menjaga persatuan Indonesia. (H-2)



Editor : Indrastuti
