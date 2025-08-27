Bupati Sudewo Bantah Beri Sesuatu kepada Inisiator Demo Ahmad Husein

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
BUPATI Pati Sudewo membantah telah memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein, salah satu penggagas aksi unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatan beberapa waktu lalu.
"Enggak. Enggak ada. Enggak kasih apa-apa," kata Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip Antara, Rabu (27/8).
Ia mengaku sempat bertemu dengan Ahmad Husein, namun menyebut pertemuan itu hanya sebatas dialog.
"Dialog membangun Pati yang baik," ujar Sudewo.
Ia juga mengimbau agar warga Pati tetap menjaga kondusivitas ketika menyampaikan aspirasi. "Semua akan kami rangkul untuk Kabupaten Pati kondusif dan aman," kata dia.
Sebelumnya, ribuan warga Pati berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025 menolak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%..
Ahmad Husein, selaku inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), resmi menyatakan mundur dari gerakan yang bertujuan melengserkan Sudewo dari jabatannya. Ia mengaku telah berdamai dengan Bupati Sudewo.
Ia bahkan membatalkan rencana demo jilid II pada 25 Agustus 2025 dan menyatakan sudah tidak lagi aktif di AMPB. (P-4)
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8). Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (27/8).
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
