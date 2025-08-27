Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bupati Sudewo Bantah Beri Sesuatu kepada Inisiator Demo Ahmad Husein

Akmal Fauzi
27/8/2025 23:28
Bupati Sudewo Bantah Beri Sesuatu kepada Inisiator Demo Ahmad Husein
Inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein, berfoto bersama Bupati Pati Sudewo(Instagram @patisakpore)

BUPATI Pati Sudewo membantah telah memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein, salah satu penggagas aksi unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatan beberapa waktu lalu. 

"Enggak. Enggak ada. Enggak kasih apa-apa," kata Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip Antara, Rabu (27/8).

Ia mengaku sempat bertemu dengan Ahmad Husein, namun menyebut pertemuan itu hanya sebatas dialog.

Baca juga : Demo Pati Jilid II 25 Agustus, Mendagri Tito Ingatkan Bupati Sudewo Komunikasi Santun dengan Masyarakat

"Dialog membangun Pati yang baik," ujar Sudewo. 

Ia juga mengimbau agar warga Pati tetap menjaga kondusivitas ketika menyampaikan aspirasi. "Semua akan kami rangkul untuk Kabupaten Pati kondusif dan aman," kata dia.

Sebelumnya, ribuan warga Pati berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025 menolak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%..

Ahmad Husein, selaku inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), resmi menyatakan mundur dari gerakan yang bertujuan melengserkan Sudewo dari jabatannya. Ia mengaku telah berdamai dengan Bupati Sudewo. 

Ia bahkan membatalkan rencana demo jilid II pada 25 Agustus 2025 dan menyatakan sudah tidak lagi aktif di AMPB. (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved