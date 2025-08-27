Bupati Sudewo Bantah Beri Sesuatu kepada Inisiator Demo Ahmad Husein

Inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein, berfoto bersama Bupati Pati Sudewo(Instagram @patisakpore)

BUPATI Pati Sudewo membantah telah memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein, salah satu penggagas aksi unjuk rasa yang menuntut dirinya mundur dari jabatan beberapa waktu lalu.

"Enggak. Enggak ada. Enggak kasih apa-apa," kata Sudewo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip Antara, Rabu (27/8).

Ia mengaku sempat bertemu dengan Ahmad Husein, namun menyebut pertemuan itu hanya sebatas dialog.

"Dialog membangun Pati yang baik," ujar Sudewo.

Ia juga mengimbau agar warga Pati tetap menjaga kondusivitas ketika menyampaikan aspirasi. "Semua akan kami rangkul untuk Kabupaten Pati kondusif dan aman," kata dia.

Sebelumnya, ribuan warga Pati berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025 menolak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%..

Ahmad Husein, selaku inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), resmi menyatakan mundur dari gerakan yang bertujuan melengserkan Sudewo dari jabatannya. Ia mengaku telah berdamai dengan Bupati Sudewo.

Ia bahkan membatalkan rencana demo jilid II pada 25 Agustus 2025 dan menyatakan sudah tidak lagi aktif di AMPB. (P-4)