8 Hari Absen, Bupati Pati Sudewo Kembali Muncul

Bupati Pati Sudewo muncul kembali setelah delapan hari absen.(MI/Akhmad Safuan)

SETELAH delapan hari menghilang dan absen dari kegiatan di pemerintahanan, Bupati Pati Sudewo akhirnya muncul kembali Jumat (22/8). Kemunculan Sudewo tersebut mengundang banyak spekulasi karena sebelumnya mengaku sakit dan diketahui bertemu dengan aktivis Ahmad Husein di rumah seorang pengusaha di Juwana, Pati.

Pemantauan Media Indonesia, Jumat (22/8) Sudewo muncul kembali dalam kegiatan di pemerintahanan Pati. Kemunculan Sudewo dalam agenda Pelepasan Peserta Raimuna Daerah XIII Kontingen Kwartir Cabang Pati tersebut cukup mengagetkan. "Saya ke Jakarta untuk menghadiri rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)," kata Sudewo dalam keterangan kepada wartawan di Pati.

Mulai hari ini, ungkap Sudewo, telah kembali masuk kantor sebagaimana biasanya dan hari-hari ini diisi dengan menandatangani surat-surat penting serta berkomunikasi dengan sejumlah pihak. Namun sejauh ini roda pemerintahan Pati berjalan lancar dan tidak mengalami permasalahan yang berat

Ditanya tentang alasan sakit saat HUT RI ke-80 lalu, Sudewo mengatakan sudah sembuh sehingga bisa kembali aktif memimpin Kabupaten Pati. "Saya sudah sembuh sekarang saya kembali aktif," ujarnya.

Disinggung tentang Pansus Hak Angket DPRD Pati, Sudewo mengaku menghormati proses yang sedang berjalan di dewan. Bahkan jika dipanggil oleh Pansus Hak Angket tersebut sangat siap dan dipastikan akan tetap hadir untuk memberikan klarifikasi dan keterangan yang dibutuhkan.

Sementara itu, sebagaimana pengakuan Ahmad Husein, mantan aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bahwa telah melakukan pertemuan dengan Sudewo di rumah seorang pengusaha di Juwana, Kabupaten Pati. Bahkan dalam pertemuan tersebut Sudewo mengaku menerima semua aspirasi warga Pati.

"Saya dengan Bupati Sudewo sudah berbaikan, sehingga rencana demontrasi besar-besaran Senin (25/8) untuk mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati dibatalkan," kata Ahmad Husein.

PENGUMPULAN DONASI

Sementara itu, pengumpulan donasi untuk pemberangkatan aksi demontrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) September mendatang di posko yang didirikan di depan pagar pendopo Kabupaten Pati terus berjalan. Bahkan dalam dua hari pelaksanaan telah terkumpul dana Rp16,4 juta.

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok secara terpisah mengatakan bahwa meskipun rencana demontrasi pada Senin (25/8) batal, namun kegiatan pada tanggal tersebut tetap berjalan hanya berbeda format, yakni mengganti demontrasi dengan mengirim surat yang meminta KPK agar segera memeriksa Sudewo.

Surat yang ditulis langsung oleh masyarakat Pati, menurut Supriyono, akan dikirim ke KPK terkait keterlibatan Sudewo dalam kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). "Kita mendorong KPK dapat mempercepat proses pengusutan kasus ini dengan memeriksa Sudewo," tambahnya. (E-2)