Dukung Pertumbuhan Investor, Gerbangtara Buka Galeri Investasi Digital di Balikpapan

KONSORSIUM Gerbangtara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT MNC Sekuritas terkait pendirian Galeri Investasi Digital, Literasi Investasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penandatanganan dilakukan di Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Selasa (19/8).

Langkah ini menjadi strategi penting dalam memperluas akses literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk mendukung pengembangan ekosistem investasi di Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain menghadirkan galeri investasi digital, program ini juga akan diikuti dengan rangkaian workshop literasi investasi bagi masyarakat lokal agar lebih memahami pasar modal.

Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menyatakan kerja sama tersebut sejalan dengan visi Gerbangtara yang menekankan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

“Sejalan dengan Gerbangtara, fokus kami memperkuat kapasitas lokal agar mampu bersaing, berdaya, dan berperan aktif dalam pembangunan ekosistem di IKN,” ujar Aie dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/8).

Deputi Kepala Wilayah BEI Kalimantan Timur & Kalimantan Utara, Aldila Bandaro, menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah untuk meningkatkan jumlah investor baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal senada juga diungkapkan PIC PT MNC Sekuritas Balikpapan, Surya Darma Hakim, yang menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat bisa memanfaatkan peluang investasi dengan bijak.

Melalui kerja sama ini, Gerbangtara bersama BEI dan MNC Sekuritas diharapkan mampu menghadirkan wadah literasi dan investasi yang inklusif, serta memperkuat SDM lokal dalam menyongsong pembangunan IKN dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Timur. (P-4)