Rayakan HUT ke-80 RI , Gubernur Papua Tengah Kenakan Baju Khas Kabupaten Paniai

Ilustrasi(Dok Pemprov Papua Tengah)

MESKIPUN cuaca mendung dan hujan gerimis terus turun, hal tersebut sama sekali tak menyurutkan pelaksanaan upacara pengibaran sang saka merah putih pada HUT RI ke-80 di Provinsi Papua Tengah. Kali ini upacara memperingati detik-detik proklamasi digelar di Ballroom, Kantor Gubernur Papua Tengah.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa beserta istri nampak hadir menggunakan baju daerah khas Kabupaten Paniai. Hal tersebut menjadi moment perdana Gubernur Papua Tengah menjadi pembina upacara sebagai Gubernur Definitif Papua Tengah.

Pieter Seo, salah satu warga Papua Tengah yang turut menjadi peserta upacara menaruh harapan agar Indonesia semakin berdaulat dan semakin maju terkhusus di wilayah Papua Tengah.

Baca juga : Papua Tengah Butuh Perhatian Pemerintah untuk Tangani Masalah Kemiskinan

"Saya berharap Indonesia semakin maju, dan Papua tengah sebagai Provinsi baru juga bisa lebih sejahtera lagi," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (18/8).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang harus terus dijaga.

"Hari ini bendera merah putih kembali berkibar dengan gagah. Itu simbol bahwa kita semua harus terus bersatu membangun Papua Tengah yang lebih baik," ungkap Meki Nawipa.

Meki menambahkan bahwa momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan dengan membangun Papua Tengah yang aman, sejahtera dan penuh persaudaraan.

Perayaan HUT RI ke-80 tersebut juga diisi dengan pembentangan bendera merah putih di peraian Nabire sepanjang 80 meter. Selain itu Pemerintah Provinsi papua Tengah juga me-launching sekolah gratis aplikasi pendataan siswa orang asli papua dan non Papua, program sekolah sepanjang hari, penyerahan remisi dan penyerahan BPJS. (H-2)