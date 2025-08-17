Pemkab Humbahas Apresiasi Bantuan Bibit Padi Gogo 110 Ha

PTPN IV PalmCo menyalurkan bibit padi gogo bagi 110 hektare lahan di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.(Dok.PTPN IV PalmCo)

PEMERINTAH Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) mengapresiasi dukungan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo dalam memperkuat ketahanan pangan daerah di momentum kemerdekaan ini melalui program penanaman padi gogo di lahan seluas 110 hektare di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas.

Kegiatan tanam perdana padi gogo tersebut dihadiri langsung Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan bersama Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (Forkopimda), jajaran OPD, dan para kelompok tani pada awal Agustus ini. Bupati berjanji pihaknya akan melakukan pendampingan bagi

petani.

"Kami melihat manfaat langsung yang akan diterima masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan taraf hidup

petani. Pemerintah akan memantau secara rutin agar bantuan ini optimal hingga panen,” ujar Bupati Oloan.

Baca juga : PTPN IV PalmCo Berkomitmen Menjaga dan Melindungi Keanekaragaman Hayati

Program padi gogo, jenis padi yang ditanam di lahan kering, berbeda dengan padi sawah yang ditanam di lahan tergenang air ini sendiri

melibatkan 18 kelompok tani dengan total bantuan benih yang disediakan PalmCo mencapai sebanyak 3,7 ton.

Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora turut menyampaikan apresiasi dan berharap program serupa. “Ini langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Ke depan, kami berharap cakupannya lebih luas dan melibatkan lebih banyak petani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Parsingguran II Sabar Banjarnahor mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan PalmCo. “Kami berkomitmen untuk mengelola bantuan benih ini sebaik mungkin agar hasil panen maksimal dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga,” ujarnya.

Baca juga : Karyawan PalmCo Rampungkan Penyaluran 61 Ton Paket Daging Kurban di 50 Kabupaten dan Kota

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/08) menyatakan kesiapan pihaknya dalam

menyediakan benih tambahan jika dibutuhkan.

“Momentum HUT RI ini memperkuat motivasi kita untuk menjadi bagian dalam mewujudkan kedaulatan pangan secara berkesinambungan.

Melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, kita percaya bantuan benih padi gogo di Humbahas bisa lebih efektif bagi masyarakat,” kata

Jatmiko.

“Program ini sendiri bagian dari program Tanam Padi PTPN (TAMPAN) dengan bentuk bantuan TJSL bibit dan ke depannya jika dirasa kurang,

Insya Allah kita siap kembali membantu,” tukasnya. (Ant/E-2)