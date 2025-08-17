Parade satwa perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Taman Safari Indonesia, Cisarua (Puncak) Bogor, Minggu (17/8).(MI/Dede Susianti)

Di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 80, Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua (Puncak), Bogor, kembali menggelar parade satwa.

Untuk diketahui parade satwa di TSI Cisarua, adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di setiap perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Namun karena pandemi, kegiatan ini tidak digelar lagi.

Di HUT ke-80 RI ini, akhirnya kegiatan yang menampilkan parade satwa edukatif dengan misi konservasi satwa langka Indonesia ini, kembali digelar. Acara yang bertema The Forest Carnival ini digelar selama dua hari, Sabtu 16 Agustus dan Minggu, 17 Agustus 2025. Parade dimulai pukul 12.30 WIB dengan rute area parkir A, sampai Shelter Panda.

"Untuk parade 17 Agustus ini adalah yang ke tiga kali kita selenggarakan, setelah sebelumnya vacum karena pandemi. Di tahun pertama dan kedua atau sebelumnya memang melibatkan sedikit satwa. Di tahun ini, kita coba melebarkan lagi. Untuk paradenya juga melibatkan personil lebih banyak," ungkap Danang Wibowo, Marcomm Manager Taman Safari Bogor, Minggu (17/8).

Parade spektakuler ini memadukan keindahan hutan Indonesia, kemeriahan karnaval penuh warna dan ornamen merah putih, serta edukasi konservasi interaktif dalam satu rangkaian. "Kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya pelestarian alam Indonesia kepada masyarakat," katanya.

TIKET PROMO

Selama bulan Agustus 2025, tersedia penawaran khusus berupa promo harga tiket yang hanya Rp180 ribu untuk pengunjung dengan nama Agus dan yang berulang tahun di bulan Agustus. Tentunya dengan menunjukkan identitas resmi.

Parade satwa itu disambut antusias pengunjung. Salah satunya Lina, warga Tangerang. Hari itu dia sengaja mengajak seluruh anggota keluarganya (orangtua dan anak-anaknya) untuk datang berwisata.

"Lihat informasi ada parade satwa, saya sengaja ajak keluarga. Bagus, anak bisa belajar, memperkenalkan berbagai jenis hewan. Tadi juga ada tampilan gajah yang diilustrasikan sebagai penjaga lingkungan. Anak-anak senang,"kata Lina.

Hal senada diungkapkan dengan Indri, ibu muda dari Cikaret, Kota Bogor. Guru yang mengajar di SDN Otista ini datang bersama ibu, suami dan dua anaknya Rey dan Arga.

"Saya beruntung pas datang di hari kemerdekaan. Banyak nilai-nilai yang didapat, terutama untuk anak-anak saya. Jaya selalu Indonesia, jaya selalu TSI," ungkap Indri. (H-1)