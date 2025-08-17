Solo Safari Gelar Kemeriahan Agustusan Bersama Pengunjung

Sejumlah penampakan kegiatan 17 an di Solo Safari.( Dok Solo Safari )

Solo Safari selenggarakan kemeriahan Agustusan 2025 dengan sejumlah kegiatan unik menghibur dan edukatif, seperti atraksi satwa serta pertunjukkan bertajuk 'Wonderland Indonesia'.

"Solo Safari mengajak pengunjung merayakan HUT ke-80 RI dengan cara yang edukatif, interaktif, dan menghibur. Dari atraksi satwa, lomba kebersamaan 17-an dengan pengunjung, hingga pertunjukan malam megah bertajuk Wonderland Indonesia," ungkap Yustinus Sutrisno, General Manager Solo Safari, Minggu (17/8/2025).

Semangat Merah Putih diperlihatkan oleh manajemen, yang mengajak pengunjung berinteraksi satwa, dalam tema kemerdekaan, lewat pertunjukkan 'Various Animal' pukul 09.30 WIB di panggung terbuka, dilanjutkan 'Elephant Education Show' pada pukul 11.30 di Exhibit Gajah. Dalam kemeriahan ini, pengunjung diajak mengenal keanekaragaman satwa sekaligus belajar tentang pentingnya merawat alam dan lingkungan lengkap dengan nuansa merah putih.

"Tidak hanya menghibur, pertunjukan ini juga sarat dengan makna nasionalisme," imbuh Yustinus.

Dalam menyambut perayaan kemerdekaan tahun ini, Solo Safari ingin mengingatkan bahwa Indonesia adalah rumah bagi keberagaman satwa.

Semangat merah putih dihadirkan lewat nuansa kostum, musik pengiring, hingga edukasi interaktif, mengajak pengunjung untuk semakin mencintai kekayaan alam Indonesia.

Selain itu, pusat konservasi satwa dan flora-fauna di Kota Kota Solo, untuk memeriahkan agenda Agustusan ini juga menggelar lomba kebersamaan bersama pengunjung, seperti lomba Balap Kelereng, Memindahkan Bola, Mengumpulkan Karet Gelang dan lomba permainan seru lainnya.

Di tengah suasana rekreasi keluarga di Solo Safari ini, pengunjung juga dilengkapi sajian Kuliner Nusantara, dalam bentuk festival sate bertema kemerdekaan, pada 20 - 30 Agustus.

Bertempat di Area Kedaton Solo Safari, festival ini menyajikan beragam jenis sate dari penjuru nusantara, mulai dari sate ayam Madura, sate kere khas Solo, sate taichan yang kekinian, hingga ragam sate unik dengan sentuhan modern.

" Setiap tusuk sate bukan sekadar makanan, tetapi juga cerminan kekayaan kuliner nusantara yang lahir dari keberagaman budaya Indonesia," pungkas Yustinus. (H-1)