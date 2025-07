Dari Edukasi hingga Hiburan - Funtasy Safari Meriahkan Liburan Sekolah tak Terlupakan

Ilustrasi(Dok Solo Safar)

SOLO Safari destinasi wisata edukasi satwa favorit dan pusat hiburan keluarga tengah kota Solo di Jawa Tengah tengah bersiap menyambut momen libur sekolah yang paling seru! Mulai 21 Juni hingga 13 Juli 2025 beragam promo menarik dan event spesial akan diberikan kepada pengunjung yang memberikan pengalaman spektakuler dan tak terlupakan selama Liburan Sekolah.

Liburan Sekolah kali ini, Solo Safari mengangkat tema “Funtasy Safari”, sebuah pertemuan tak terlupakan antara petualangan, edukasi satwa, pertunjukan, dan kegembiraan yang tiada henti. Serangkaian kegiatan Funtasy Safari yang tak boleh dilewatkan di antaranya :

Promo Free for Kids

Untuk turut merayakan momen menyenangkan liburan sekolah, Solo Safari memberikan promo Free for Kids. Anak-anak dengan usia 2 (dua) hingga 6 (enam) tahun yang seharusnya dikenakan biaya tiket dapat masuk secara gratis, dengan syarat pembelian minimum 2 (dua) tiket dewasa bisa mendapatkan maksimal 2 (dua) tiket anak secara gratis. Momen ini adalah saat yang tepat untuk ajak anak-anak bergembira sambil belajar, tanpa tambahan biaya.

Serangkaian Keseruan Funtasy Safari:

Pertunjukan Sape Dayak Penampilan budaya musik dari Dayak - Kalimantan yang akan memberikan nuansa indah dan tenang untuk petualangan journey pengunjug, penampilan ini dihadirkan setiap hari di area Asia. Chocolate Festival Saatnya mencicipi aneka sajian Chocolate yang manis dan menambah energi, Sajian favorit anak-anak dan cocok dinikmati di tengah perjalanan journey untuk menambah energi dan semangat. Icon Session Ditemani Jaja (Icon Gajah) dan Caca (Icon Macan), para maskot lucu dari Solo Safari ini dapat diajak foto bersama secara gratis dan membuat momen Libur Sekolah semakin memorable. Pertunjukan Pantomime Clown Sosok Pantomime Clown akan berkeliling area dan menghibur serta memberikan kejutan bagi para pengunjung. Scooter Safari Journey Pilihan baru untuk pengunjung, nikmati pengalaman safari journey dengan menaiki scooter yang akan membuat pengalaman menjelajah lebih seru dan nyaman di setiap sudut Solo Safari.

Petualangan Lebih Dekat dengan Satwa

Pengalaman edukasi dan interaksi lebih seru dan lebih dekat dengan satwa disuguhkan oleh Solo Safari secara khusus hanya pada saat Liburan Sekolah.

Terdapat tambahan spesial sesi Edukasi Bayi Harimau Benggala yang diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 di Plaza Aviary Solo Safari. Pilihan interaksi baru juga ditawarkan oleh Solo Safari yakni interaksi memberi makan satwa Wallaby yang lucu, tersedia setiap hari Senin hingga Minggu di Exhibit Wallaby.

Plaza Funtasy Safari - Pusat Wahana Seru untuk Pengunjung

Selain kegiatan dan event seru, Funtasy Safari juga hadir di area Plaza Aviary untuk menghadirkan berbagai macam wahana yang tak kalah menarik:

Bubble Dome : Ruang yang penuh gelembung balon, cocok untuk bermain si kecil. Paint and Brush : Ajang kreatif mewarnai sesuai imajinasi si kecil dengan media kayu berbentuk satwa yang lucu. Magic Sand : Bermain pasir sambil belajar mengenai tekstur dan sensor motorik. Face Painting : Mengajak pengunjung untuk bertransformasi menjadi karakter satwa favorit yang menggemaskan. Education Zone : Belajar lebih dekat mengenai satwa dan konservasi bersama staf Life Science profesional Solo Safari. Pony Ride : Menantang bagi si kecil untuk merasakan petualangan naik kuda poni.

Makunde Senja All You Can Eat Buffet

Wisata kuliner malam juga ditawarkan oleh Solo Safari, yakni Makunde Senja All You Can Eat Buffet di Makunde Bistro mulai pukul 17.00 WIB yang menyajikan beragam hidangan lezat dari masakan Indonesia hingga masakan Internasional sembari menikmati live music dengan dikelilingi koleksi satwa Afrika seperti Singa, Meerkat, Bobcat, dan satwa lainnya.

Nikmati dnner bersama keluarga dan orang terkasih di Makunde Senja All You Can Eat Buffet dan dilanjutkan dengan pertunjukan Panggung Malam spesial Tari Kecak pada setiap hari Sabtu dan Minggu.

Panggung Malam x Tari Kecak Special School Holiday

Ketika matahari terbenam, saatnya untuk menutup keseruan Funtasy Safari dengan pertunjukan yang lebih luar biasa! Panggung Malam dimulai pukul 18.30 WIB akan menampilkan Modern Dance, Clown Show, Interaksi Satwa, Fire Dance, dan flashmob.

Khusus di hari Sabtu pada periode liburan sekolah, Panggung Malam Solo Safari juga menampilkan secara spesial Tari Kecak, kolaborasi antara Tari Kecak dan Fire Dance yang unik menyuguhkan pementasan spektakuler dan menciptakan atmosfer menegangkan serta magis di Panggung Terbuka Solo Safari, mengajak pengunjung tenggelam dalam suasana tradisional yang hidup, penuh energi dan tak terlupakan.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan momen spesial Liburan Sekolah bersama keluarga dengan berbagai promo spesial dan pengalaman seru yang hanya bisa ditemukan di Solo Safari.

“Solo Safari sudah mempersiapkan momen Liburan Sekolah dengan Funtasy Safari, yang bukan hanya soal wisata, tapi juga edukasi dan berkreasi sambil bergembira bersama. Ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai tempat wisata dan lembaga konservasi, juga komitmen untuk memberikan pengunjung nonstop experience dan menjadi destinasi wisata all in one yang tak terlupakan," ujar Yustinus Sutrisno selaku General Manager Solo Safari.

Nantikan informasi lebih lanjut tentang setiap acara dan promo eksklusif setiap bulan melalui Instagram dan Tiktok @solosafari.id atau kunjungi website kami www.tamansafari.com/solo-safari. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi petualangan berwisata libur sekolah di Solo Safari! Ajak keluarga dan teman-temanmu untuk merayakan kebahagiaan dan pengalaman tak terlupakan bersama-sama di Solo Safari. (H-2)