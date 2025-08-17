Korban Angin Puyuh di Tanjung Beringin Sergai Mendapat Bantuan Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor bekerja cepat untuk membantu korban terjangan angin puyuh di Serdang Bedagai.(MI/Yoseph Pencawan)

BANTUAN dari berbagai pihak mengalir untuk Eviana, 46, dan Putri Nurhaliza, 25, korban angin puyuh di Dusun XV, Desa Pekan, Tanjung Beringin, Sergai, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat (15/8) dini hari.

Musibah yang terjadi sekitar pukul 00.15 WIB itu menghancurkan atap rumah Eviana dan merusak parah rumah menantunya, Putri, yang sedang hamil enam bulan. Bersyukur, meski tertimpa reruntuhan, Putri dan janinnya selamat tanpa cidera serius. Namun keduanya membutuhkan penanganan medis dan dukungan psikologis akibat trauma yang dialami.

Kepolisian Sektor Tanjung Beringin segera bergerak setelah menerima laporan. Wakapolsek Ipda Brimen Sihotang bersama Bhabinkamtibmas Aiptu Suridanto Saragih langsung meninjau lokasi dan mengoordinasikan bantuan dengan PLN, puskesmas serta pemerintah setempat.

Baca juga : Hardiknas, Bupati Sergai Tegaskan tidak Boleh Ada Diskriminasi Pendidikan

"Kami berkoordinasi dengan PLN untuk menormalisasi listrik, puskesmas memeriksa kesehatan korban, serta pemerintah desa dan kecamatan untuk bantuan sosial," kata Ipda Brimen.

Tim medis Puskesmas Tanjung Beringin, Serdangbedagai (Sergai), yang dipimpin Delisma Situmeang pun segera turun ke lokasi untuk memeriksa kondisi korban. "Janin dalam kandungan selamat, tetapi sang ibu mengalami trauma psikologis. Ibu mertuanya juga mengalami tekanan darah tinggi akibat syok," jelas Delisma.

Camat Tanjung Beringin Nur Chinta Tambunan dan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Indra Syahputra memimpin langsung penyaluran bantuan logistik dan pendampingan bagi warga terdampak. "Kami akan membantu warga hingga pemulihan total, termasuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi," tegas Kades Indra.

Baca juga : Momen Hari Buruh, Bupati Sergai Terima Aspirasi Serikat Pekerja

PLN juga tampak sigap memperbaiki jaringan listrik yang rusak untuk mengamankan lokasi. Warga setempat pun mengapresiasi respons cepat aparat keamanan, tenaga medis dan pemerintah dalam penanganan darurat ini.

Semua pihak terlihat bekerja sama dengan baik. Menjadi bukti bahwa layanan publik benar-benar hadir saat dibutuhkan. Ipda Brimen berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus mempercepat pemulihan korban pascabencana. (E-2)