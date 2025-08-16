Semarak Merah Putih di Destinasi Taman Wisata Candi dan Taman Mini Indonesia Indah

Deretan bendera Marah Putih yang dipasang di sepanjang jalan menuju Candi Prambanan.(MI/Agus Utantoro)

RANGKAIAN bendera merah putih tampak berjajar di sepanjang marga utama atau area concourse Taman Wisata Candi Borobudur yang menambah indah pemandangan kemegahan candi yang dibangun sekitar abad ke-8 di masa Dinasti Syailendra ini.

Sama halnya dengan di destinasi Taman Wisata Candi Prambanan, juga terpasang ratusan bendera Merah Putih berderet rapi mengelilingi zona I candi bercorak Hindu ini. Bendera Merah Putih seakan menyambut wisatawan di destinasi Keraton Ratu Boko. Di sepanjang jalan menuju gerbang utama Situs yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran (746-784 M) dari Wangsa Sailendra.

Tak kalah meriah ratusan bendera Republik Indonesia itu juga menyambut pengunjung Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Bendera Merah Putih yang menghiasi sejumlah area publik di dalamnya, antara lain Tugu Api Pancasila, Danau Archipelago, gate wisatawan dan lainnya.

"Semarak Merah Putih di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko bukan sekadar hiasan ribuan bendera. Ini adalah simbol persatuan, semangat juang, dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Merah putih di destinasi warisan dunia ini semoga bisa menghadirkan momen yang menginspirasi setiap pengunjung untuk merayakan kemerdekaan dengan rasa syukur dan kebersamaan. Di tengah megahnya candi-candi yang menjadi saksi perjalanan sejarah, mari kita teguhkan komitmen untuk menjaga warisan budaya dan memperkuat persatuan Indonesia,” jelas Direktur Utama IDM Febrina Intan di Yogyakarta, Jumat (15/8).

Di bulan kemerdekaan ini, kata Intan, IDM (InJourney Destination) menghadirkan Agustusan di candi, agenda perayaan kemerdekaan di Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Beragam promo dan aktivitas spesial dihadirkan untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan RI.

"IDM memberikan diskon tiket masuk sebesar 80% untuk 80 orang pertama yang hadir dengan mengenakan busana nuansa merah putih. Promo ini berlaku serentak pada 17 Agustus 2025 di tiga destinasi, yaitu Borobudur, Prambanan, dan Keraton Ratu Boko," jelasnya.

Di kawasan candi dihadirkan melalui aktivitas Jiwa Raga Merdeka atau olahraga seru di area destinasi Taman Wisata Candi Prambanan. Aktivitas yang dimulai pukul 15.00–17.30 WIB mencakup berbagai sesi olahraga seperti Pound Fit New Release, lari santai, bersepeda santai, hingga latihan barre body, olahraga low-impact yang menggabungkan gerakan balet, yoga, dan pilates.

TWC PRAMBANAN

Bertempat di Lapangan Sentono, katanya TWC (Taman Wisata Candi) Prambanan, digelar acara yang terbuka untuk seluruh pengunjung. Suasana juga akan semakin meriah dengan adanya perlombaan khas tujuh belasan seperti panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk dan berlimpah doorprize menarik.

Taman Wisata Candi Prambanan juga menggelar upacara Hari Kemerdekaan Ke-80 Republik Indonesia yang diikuti ratusan peserta dari Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Berlokasi di Lapangan Nandi, selatan Candi Prambanan, para peserta upacara akan mendapatkan suasana khidmat sambil menatap lanskap kemegahan Candi Prambanan.

Sementara ITU, di Taman Gapura destinasi Keraton Ratu Boko, akan disuguhkan Gema Merdeka Bokoharjo dengan beragam permainan khas 17-an, antara lain, tebak gambar, tebak lagu daerah, estafet sarung, dan lomba makan kerupuk pada pukul 15.00 hingga 17.30 WIB di hari Minggu, 17 Agustus 2025. Selain itu, Keraton Ratu Boko juga menghadirkan BARRE Intensity Merdeka untuk bisa menikmati berolahraga di situs warisan yang penuh sejarah ini.

TWC BOROBUDUR

Ia menambahkan semarak kebersamaan dan kegembiraan khas 17-an di TWC Borobudur diwujudkan ke dalam berbagai aktivitas, antara lain Kirab Budaya Borobudur pada 13 Agustus 2025 yang diikuti oleh ribuan pedagang Kampung Seni Borobudur. "Lomba tradisional di destinasi dihadirkan, antara lain Gelas Indah Bola Pingpong, Sambung Menyambung Jadi Satu, dan Masuk Pak Eko Challenge," katanya.

Dikatakan perlombaan yang berlangsung di Taman Lumbini, ini dimulai pada pukul 10.00–12.00 WIB dirancang untuk menghadirkan suasana akrab, tawa, dan nilai gotong royong yang menjadi semangat utama kemerdekaan.

Taman Wisata Candi Borobudur, lanjutnya juga menggelar lomba foto dan video di Candi Borobudur dari 12-31 Agustus 2025. Karya menampilkan keindahan kawasan Candi Borobudur ini menghadirkan hadiah menarik antara lain voucher menginap 1 hari 1 malam di Dagi Abhinaya Cottage, voucher Borobudur Sunrise dan voucher Dagi Abhinaya Picnic Package untuk 2 orang.

TMII

Di Jakarta, tepatnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memberikan promo tiket masuk gratis khusus bagi pengunjung yang bernama Agus sepanjang bulan Agustus 2025. Promo ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. "Pengunjung cukup datang langsung dengan membawa identitas diri (KTP)," katanya.

TMII menghadirkan Pesta Rakyat TMII di tanggal 16-18 Agustus 2025. Event ini dimeriahkan dengan pawai budaya, beragam lomba kemerdekaan dan semarak konser musik dengan penampilan spesial dari Ndarboy Genk. (E-2)