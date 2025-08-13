Bagikan 15 Ribu Bendera, Warga Padang Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih

Headline
Pemerintah Kota Padang mencanangkan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Lobby Pasar Raya Fase VII, Padang, Rabu (13/8).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Tarmizi Ismail, mengatakan bahwa pembagian bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Bendera Merah Putih adalah identitas sekaligus pemersatu seluruh masyarakat Indonesia.
“Menyukseskan pembagian bendera di tingkat Kota Padang, sebanyak 15 ribu bendera dibagikan, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan dukungan,” ujarnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa 17 Agustus adalah peristiwa bersejarah yang menentukan masa depan bangsa dari belenggu penjajahan.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang sejarah dan para pelaku sejarah. Melalui gerakan nasional ini, kita berharap dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat,” katanya.
Maigus mengajak seluruh warga untuk turut serta mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta tanah air.
“Kita dukung bersama pencanangan ini. Mari kita kibarkan bendera sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa,” ajaknya.
Salah seorang warga penerima bendera, Syahrial, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas pembagian bendera yang dilaksanakan Pemko Padang.
“Saya siap berkontribusi dan mengajak tetangga sekitar untuk memasang bendera,” ungkapnya. (H-1)
