Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Bagikan 15 Ribu Bendera, Warga Padang Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih

Yose Hendra
13/8/2025 14:40
Bagikan 15 Ribu Bendera, Warga Padang Diimbau Kibarkan Bendera Merah Putih
(MI/Yose Hendra)

Pemerintah Kota Padang mencanangkan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Lobby Pasar Raya Fase VII, Padang, Rabu (13/8).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Tarmizi Ismail, mengatakan bahwa pembagian bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Bendera Merah Putih adalah identitas sekaligus pemersatu seluruh masyarakat Indonesia.

“Menyukseskan pembagian bendera di tingkat Kota Padang,  sebanyak 15 ribu bendera dibagikan, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan dukungan,” ujarnya.

Baca juga : Berkaca dari Bendera One Piece, BPIP Ajak Generasi Muda Bijak Ekspresikan Kritik Sosial

Sementara, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa 17 Agustus adalah peristiwa bersejarah yang menentukan masa depan bangsa dari belenggu penjajahan.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang sejarah dan para pelaku sejarah. Melalui gerakan nasional ini, kita berharap dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat,” katanya.

Maigus mengajak seluruh warga untuk turut serta mengibarkan Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta tanah air.

Baca juga : Sambut HUT RI, Polres Magelang Kota Ajak Warga Kibarkan Merah Putih

“Kita dukung bersama pencanangan ini. Mari kita kibarkan bendera sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa,” ajaknya.

Salah seorang warga penerima bendera, Syahrial, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas pembagian bendera yang dilaksanakan Pemko Padang.

“Saya siap berkontribusi dan mengajak tetangga sekitar untuk memasang bendera,” ungkapnya. (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved