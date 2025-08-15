Pemkot Bandung Gandeng TNI dan Polri Perkuat Pendidikan Karakter Siswa

Pemkot Bandung, Jawa Barat, menggulirkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP..(MI/Naviandri)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar) menggulirkan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMP, yang dikemas melalui muatan lokal pendidikan bela negara. Program ini dijalankan setiap Jumat dan melibatkan instruktur dari tiga matra TNI serta Polri.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Jumat(15/8), memimpin apel di SMP Negeri 13 Bandung, salah satu dari empat sekolah yang menjadi pilot project. Tiga sekolah lainnya adalah SMPN 5, SMPN 33 dan SMPN 49. Kehadiran tiga pangkalan TNI di Kota Bandung, Angkatan Darat, Laut dan Udara, menjadi modal besar untuk membangun kerja sama pendidikan karakter yang kokoh.

"Kerja sama ini memberi nilai lebih yang sangat tinggi. Tidak semua kota memiliki kelengkapan matra TNI seperti Bandung,” ungkapnya saat meninjau Program Penguatan Pendidikan karakter bagi Peserta Didik Kelas IX di SMPN 13 Kota Bandung, Jumat (15/8).

Farhan mengungkapkan, ide program ini berangkat dari keprihatinan saat patroli jam malam bersama Polrestabes Bandung, yang menemukan 50% pelanggar merupakan siswa SMP kelas 8 dan 9. Usia ini sangat rentan karena berada pada fase pencarian jati diri.

“Rasa ingin tahu kalian besar, itu baik, tapi juga berisiko. Jangan sampai rasa ingin tahu membawa pada rokok, alkohol, atau narkoba. Inilah yang ingin kita cegah,” jelasnya.

Selama tiga bulan ke depan, program ini akan diuji di empat sekolah pilot dengan dukungan riset Universitas Pendidikan Indonesia dan lembaga penelitian lainnya. Jika terbukti efektif, program akan diperluas ke seluruh SMP di Kota Bandung.

Farhan berharap, nilai bela negara menjadi benteng dari perilaku negatif seperti perundungan, geng motor, dan penyalahgunaan narkoba. "Kami ingin kalian punya kemampuan mengatakan tidak pada ajakan yang mengarah ke hal negatif,” tuturnya.

Farhan pun memotivasi para siswa untuk memiliki disiplin dari dalam diri, demi menjaga diri, teman dan masa depan bangsa. “Ingat, 30 tahun dari sekarang, bukan tidak mungkin salah satu dari kalian berdiri di sini memimpin Kota Bandung menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya. (E-2)