Libur Panjang, KAI Daop 4 Semarang Sediakan 123.508 Ribu Tempat Duduk

KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, menyediakan sebanyak 123.508 tempat duduk kereta api pada periode Jumat hingga Senin (15-18/8).(MI/Supardji Rasban)

MENYAMBUT momen libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, menyediakan sebanyak 123.508 tempat duduk kereta api pada periode Jumat hingga Senin (15-18/8). Jumlah tersebut terdiri dari KA jarak jauh sebanyak 106.080 tempat duduk dan KA lokal sebanyak 17.428 tempat duduk.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan sebanyak 53 perjalanan kereta api per hari yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 4 Semarang, dengan tujuan ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, Madiun, Jember hingga Banyuwangi.

Selain KA keberangkatan, sebanyak 42 perjalanan KA juga melintas di wilayah Daop 4 Semarang, sehingga total terdapat 95 perjalanan KA penumpang per hari selama periode libur panjang tersebut.

"KAI Daop 4 Semarang menyiapkan total 123.508 tempat duduk KA jarak jauh dan lokal untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat yang akan bepergian pada momen libur panjang HUT ke-80 RI. Kami memastikan layanan perjalanan berjalan optimal agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," ujar Franoto melalui keterangan resmi, Jumat (15/8)

Untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-80 RI, KAI Daop 4 juga memberikan promo tiket KA bertajuk Promo Merdeka yang periode penjualannya dilakukan mulai tanggal 12-17 Agustus 2025. Dalam promo tersebut pelanggan bisa membeli tiket KA komersial dengan hanya membayar 80% dari harga normal untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025 selama kuota masih ada.

Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian promo juga tidak berlaku bagi kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

TIKET TERJUAL

Hingga Jumat (15/8) siang pukul 11.00 WIB, sebanyak 28.314 tiket KA jarak jauh telah terjual dengan tingkat okupansi mencapai 27 persen. Kemudian untuk KA lokal telah terjual sebanyak 7.377 tiket dengan tingkat okupansi mencapai 42 persen.

"Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanannya dan melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, maupun kanal-kanal penjualan resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI," jelas Franoto.

KAI Daop 4 Semarang juga mencatat volume naik dan turun penumpang KA pada Jumat (15/8) ini yang cukup berimbang. Terdapat volume keberangkatan sebanyak 15.708 penumpang KA dari seluruh stasiun Daop 4 Semarang pada hari ini, Jumat (15/8). Kemudian untuk volume kedatangan terdapat sebanyak 16.312 penumpang.

Adapun 6 stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi pada Jumat (15/8) per pukul 11.00 WIB ini yaitu Stasiun Semarang Tawang dengan 17.312 penumpang, Semarang Poncol sebanyak 15.136 penumpang, Tegal dengan 6.779 penumpang, Pekalongan dengan 4.913 penumpang, Ngrombo 2.687 penumpang, dan Cepu dengan 2.489 penumpang.

Sedangkan 5 stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi pada Jumat (15/8) ini yaitu Stasiun Semarang Tawang dengan 18.723 penumpang, Semarang Poncol sebanyak 14.891 penumpang, Tegal dengan 7.430 penumpang, Pekalongan dengan 5.406 penumpang, Ngrombo 3.013 penumpang, dan Cepu dengan 2.961 penumpang. (E-2)