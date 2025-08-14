Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Demo Pati: 22 Warga yang Ditangkap sudah Dibebaskan Polisi

Andhika Prasetyo
14/8/2025 15:16
Ilustrasi(Antara)

Polisi membebaskan 22 orang yang sebelumnya ditangkap dalam aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo. Aksi unjuk rasa itu berujung kericuhan pada Rabu (13/8).

"Semalam, 22 orang diamankan. Mereka sudah dibina lalu dikembalikan kepada koordinator lapangan dan keluarga," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, di Semarang, Kamis (14/8).

Baca juga : 22 Peserta Aksi Pati Dibebaskan, Polisi Sebut Sudah Dibina

Seluruh orang yang diamankan itu merupakan warga Kabupaten Pati, dengan rentang usia remaja hingga dewasa.

Artanto menambahkan, lima warga sipil saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat insiden tersebut. Selain itu, dua anggota kepolisian juga mengalami luka dan masih dirawat.

Kericuhan terjadi saat demo Pati pada 13 Agustus 2025 yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berusaha memaksa masuk ke kompleks kantor Pemkab Pati. (Ant/E-3)

 



Editor : Andhika
