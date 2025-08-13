Pentas Seni Lintas Agama dan Deklarasi Damai FKUB Kota Sorong, Sambut HUT ke-80 RI

(MI/Martinus Solo )

Pentas Seni Lintas Agama sekaligus Deklarasi Damai dalam rangka menyambut HUT ke-10 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sorong, di Gedung L,Jitmau. Kota Sorong ,Papua Barat Daya (PBD), (13/8/2025).|

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MAP., dalam sambutannya menegaskan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam FKUB Kota Sorong agar lebih berperan aktif untuk mengarahkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Wali Kota juga berharap agar jangan lagi ada masalah yang dapat menghilangkan nyawa, dan permasalahannya dibawa ke Kantor Walikota, karena menurutnya merupakan kebiasaan yang kurang baik.

"Jangan membawa mayat ke Wali kota, ini merupakan tradisi yang harus di tinggalkan," Ucap Wali Kota.

Ia berharap, deklarasi damai menjadi momen yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam rangka menjaga kerukunan ditengah-tengah lingkungan bermasyarakat.

Ucapan selamat disampaikan atas pentas seni yang diselenggarakan.

Usai sambutan, acara dilangsungkan dengan pergelaran pentas seni tari-tarian, solo, serta paduan suara, serta penandatangan deklarasi damai.

Hadir Wakil wali Kota Sorong, Kapolresta Kota Sorong, Sekda Kota Sorong, Perwakilan Dandim 1802/Sorong, serta tamu undangan lainnya. (H-1)

