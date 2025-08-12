8 Hektar Lahan untuk Sekolah Rakyat di Sulteng Segera Besertifikat

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido memimpin rapat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di ruang kerjanya, Selasa (12/8). Pertemuan membahas percepatan sertifikasi lahan seluas 8 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso.
Reny menargetkan sertifikat dapat diserahkan pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025. “Jika proses selesai, kami langsung teruskan ke Sekretaris Jenderal. Pemisahan sertifikat jangan berlarut, karena ini untuk pendidikan anak-anak miskin. Kita wujudkan perintah Presiden (Prabowo Subianto) yang luar biasa ini,” tegasnya.
Sekolah rakyat ini akan dikelola Pemerintah Provinsi Sulteng, berlokasi di kawasan STQ, Jalan Soekarno Hatta, dekat hunian tetap (huntap) Talise. Administrasi pemisahan sertifikat ditargetkan selesai hari ini. Reny menambahkan, sekolah akan melibatkan tenaga pendidik dan siswa dari Sulteng, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Perwakilan Kanwil BPN, Tyo, menyatakan siap mempercepat proses sertifikasi. “Sebanyak 30 hektar aset tanah Pemprov di kawasan STQ sudah rampung hari ini. Untuk pemecahan 8 hektar lahan sekolah rakyat, kami usahakan segera selesai,” ungkapnya. (E-2)
Pelatihan ini juga merespons kebijakan Kemenag RI yang mensyaratkan setiap pendakwah saat menyampaikan dakwah di ruang publik harus memiliki sertifikat resmi.
Selanjutnya peserta yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat.
Yusron berpesan, para penerima sertifikat agar memanfaatkan tanah secara produktif dan bertanggung jawab.
Tanah wakaf tersebut diperuntukkan bagi pembangunan masjid dan pesantren yang ada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
MUSYAWARAH Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 memutuskan negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut untuk individu maupun korporasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved